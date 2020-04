The ‘100’ Saison 7: les mises à jour sur la date de sortie, le casting et tout ce que les fans doivent savoir!

– Publicité –



La 100 saison 7 est dans quelques semaines et sera bientôt diffusée sur Netflix. La septième saison a été décidée comme la dernière saison et sera diffusée sur Netflix cette année.

Et bien que nous nous remettions encore de la saison 6 (qui a eu deux décès majeurs de personnages, un commandant sombre, des voleurs de corps littéraux et potentiellement même un peu de voyage dans le temps), nous sommes plus impatients que jamais de voir la dernière saison de la série. . À ce stade, tout le monde peut deviner comment les 100 résumeront tout, principalement parce que la finale de la saison 6 nous a laissé dans une situation critique!

La saison 7 sera la dernière saison. Le showrunner Jason Rothenberg a annoncé que la série se terminerait après la saison 7 sur Twitter, et il a ensuite déclaré à TV Guide qu’il avait une fin spécifique en tête pour la série. « J’espère [fans will] être satisfait, » Dit Rothenberg. « Je suis satisfait. Je pense que c’est une fin émotionnelle assez puissante. «

«100» Saison 7: Complot

La saison 6 s’est terminée sur un énorme cliffhanger, même selon les standards des 100, avec une version adulte de Hope (Shelby Flannery) se présentant pour poignarder (et potentiellement tuer) Octavia (Marie Avgeropoulos). Pouvez-vous vous dissoudre dans la brume verte et survivre encore? Le jury est absent jusqu’à la première de la saison 7. Pour aggraver les choses, nous ne savons absolument pas où se trouve Sheidheda ni comment exactement nos héros feront la paix avec la société Sanctum.

La «100» saison 7: date de sortie

L’émission devrait être diffusée sur Netflix le 20 mai 2020. Cela rend sa sortie dans moins d’un mois. L’annonce a été faite par The CW officiellement, déclarant que la 7e saison sera diffusée le mercredi 20 mai.

Il n’y a pas encore de bande-annonce officielle publiée. Cependant, Jason Rothenberg a récemment tweeté et a annoncé que la production sortirait très bientôt une bande-annonce. Il a dit que le Covid-19 avait un peu ralenti le travail. Mais néanmoins, la bande-annonce sera bientôt disponible.

The ‘100’ Season 7: Cast

La septième saison de The 100 aura le rôle principal des acteurs des saisons précédentes. Le casting va inclure Eliza Taylor dans le rôle de Clarke Griffin et Bob Morley dans le rôle de Bellamy Blake. Les autres sont Marie Avgeropoulos comme Octavia Blake, Paige Turco comme Dr Abigail Griffin, Lindsey Morgan comme Raven Reyes et Richard Harmon comme John Murphy. Cependant, la présence de Henry Ian Cusick et Christopher Larkin n’est pas encore confirmée.

La 100 Saison 7 sera diffusée le mercredi 20 mai à 8 / 7c sur la CW.

