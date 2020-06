Tenet et Wonder Woman 1984 décalent leurs dates de sortie

La saison des films d’été a connu un nouveau retard. Warner Bros. a annoncé son intention de déplacer le Christopher Nolan film Principe de sa date de sortie du 17 juillet au 31 juillet, selon Deadline. Bien que ce ne soit pas exactement un énorme mouvement, cela montre que le cinéma est extrêmement nerveux à l’idée de retourner dans des cinémas vides pendant la pandémie de COVID-19 en cours. Cependant, Warner Bros. ne laisse pas le 17 juillet vide car ils rééditent également Nolan Début en salles pour son 10e anniversaire.

« Nous sommes particulièrement ravis, dans cet environnement complexe et en évolution rapide, de présenter le » Tenet « de Christopher Nolan, un pilier mondial de taille, portée et échelle à couper le souffle, dans les théâtres du monde entier le 31 juillet », a déclaré Toby Emmerich. , Président, Warner Bros. Pictures Group. « Cela fait plus longtemps que n’importe lequel d’entre nous aurait pu l’imaginer depuis que nous avons vu un film sur grand écran, et pour remercier les fans de Chris alors que nous comptons pour le jour d’ouverture de » Tenet « , nous sommes également ravis d’offrir son chef-d’œuvre ‘Inception’ dans les salles pour ses 10e anniversaire le 17 juillet. «

Ce n’est pas une mauvaise idée lorsqu’il s’agit de tester si quelqu’un va ou non aller au théâtre compte tenu des nouvelles restrictions. La National Association of Theatre Owners, dont la convention CinemaCon a été l’un des contre annulés en mars pendant la pire de la pandémie, a fait pression pour garder l’expérience théâtrale et est tout à fait d’accord avec cette idée de réédition.

« Nous sommes ravis que nos partenaires de Warner Bros. offrent à une nouvelle génération de cinéphiles l’opportunité de profiter Début la façon dont il devait à l’origine être vu – sur grand écran. Au cours de ces derniers mois, nous avons tenu Warner Bros. étroitement informé de notre travail en vue de la réouverture de nos théâtres conformément aux exigences gouvernementales en matière de santé et de sécurité, et nous attendons avec impatience que le public apprécie Principe dans nos théâtres du monde entier le 31 juillet « , a déclaré l’OTAN dans un communiqué Principebouge. L’organisation des propriétaires de théâtres a travaillé en étroite collaboration avec Nolan pour la réouverture des cinémas, le quintuple nominé aux Oscars est un grand partisan de la projection de films sur grand écran.

Principe n’est pas le seul film de Warner Bros. à avoir une date de sortie. Wonder Woman 1984 était censé sortir la semaine dernière mais a vu un retard au 14 août. Cependant, selon The Hollywood Reporter, Warner Bros.a décidé de reporter à nouveau le film au 2 octobre. Cette date de sortie a très bien fonctionné pour Joker, mais c’est aussi la troisième fois que ce film est retardé. Il a été déplacé pour la première fois de novembre 2019 à juin 2020 parce que Warner Bros. voulait reproduire le succès qu’ils avaient avec le premier film. Ensuite, il a dû être déplacé à nouveau en raison de COVID-19 et maintenant une troisième fois.

Ce retard n’a cependant pas autant de sens. Warner Bros a suffisamment confiance pour que les gens voient Principe en juillet, alors pourquoi déménager Wonder Woman 1984? Pensent-ils que la saison estivale va devenir trop chargée? Peut-être, il n’y a pas de mot sur le déplacement de Disney Mulan’s sortie à partir du 24 juillet pour le moment. La saison d’automne est toujours bien remplie et va probablement l’être tout autant cette année seulement avec l’avantage supplémentaire de certains des films de l’été 2020 qui se déplacent à l’automne comme Pas le temps de mourir, par exemple.

Principe, réalisé par Christopher Nolan, étoiles John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine, et Kenneth Branagh. Il sortira le 31 juillet 2020.

Wonder Woman 1984, réalisé par Patty Jenkins, étoiles Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Connie Nielsen, et Gabriella Wilde. Il sortira le 2 octobre 2020.

