Taylor Swift prête une chanson à une publicité politique pour soutenir Joe Biden et Kamala Harris

Taylor Swift a permis à sa musique d’être utilisée dans une campagne politique pour la toute première fois.Après que la pop star ait officiellement approuvé Joe Biden et son colistier Kamala Harris, elle a autorisé le membre du Congrès californien Eric Swalwell à utiliser l’un de ses morceaux dans son nouvelle publicité exhortant les gens à voter pour le Parti démocrate.Sa chanson Only The Young, qui figure dans son documentaire Netflix Miss Americana, joue sur des images d’émeutes, de manifestations, de Joe Biden, de la regrettée Ruth Bader Ginsberg et de Trump jurant dans le nouveau Supreme Le juge de la Cour Amy Coney Barrett.Le bulletin d’information politique a coupé le bruit Le congressiste Swalwell, qui a annoncé sa candidature à l’investiture présidentielle démocrate en avril 2019 mais a mis fin à sa campagne en juillet, a publié la vidéo sur sa page Twitter et a remercié Swift pour son soutien. Swift a apporté son soutien à Biden et Harris dans un message Twitter dans lequel elle a partagé une photo d’elle chez elle en salopette tenant une assiette de cookies « Biden 2020 ». À côté, elle a posté une photo d’elle sur la couverture de V Magazine et a écrit: «J’ai parlé à @vmagazine des raisons pour lesquelles je voterais pour Joe Biden à la présidence. Tellement juste qu’il est sorti le soir du débat des vice-présidents. Je vais regarder et soutenir @KamalaHarris en criant beaucoup à la télé. Et j’ai aussi des cookies personnalisés. »Dans l’interview avec V Magazine, elle a déclaré:« Le changement dont nous avons le plus besoin est d’élire un président qui reconnaît que les personnes de couleur méritent de se sentir en sécurité et représentées, que les femmes méritent le droit de choisir quoi arrive à leur corps, et que la communauté LGBTQIA + mérite d’être reconnue et incluse. «Le changement dont nous avons besoin» «Tout le monde mérite un gouvernement qui prend au sérieux les risques pour la santé mondiale et accorde la priorité à la vie de ses citoyens. La seule façon de commencer à améliorer les choses est de choisir des dirigeants qui sont prêts à faire face à ces problèmes et à trouver des moyens de les résoudre. »Swift, 30 ans, est restée silencieuse sur les questions politiques au fil des ans, mais elle a été très vocale En mai, dans un tweet qui est devenu son plus apprécié depuis, elle a réprimandé Donald Trump après qu’il ait tweeté après que des manifestants aient incendié un poste de police à Minneapolis. George Floyd, et je ne laisserai pas cela arriver. Je viens de parler au gouverneur Tim Walz et lui a dit que l’armée était avec lui tout le temps. Toute difficulté et nous en prendrons le contrôle mais, lorsque le pillage commence, le tournage commence. Merci! »Swift a déclaré:« Après avoir attisé les feux de la suprématie blanche et du racisme pendant toute votre présidence, vous avez le culot de feindre la supériorité morale avant de menacer la violence? ‘Quand le pillage commence, le tournage commence’ ??? Nous vous voterons en novembre. @realdonaldtrump. »

Argile verte prête à l'emploi - 100 ml bio - Cattier Grâce à ses nombreuses propriétés l'Argile Prête à l'emploi, peut s'utiliser directement pour ses multiples bienfaits. L'Argile Verte Prête à l'Emploi de la marque Cattier, extraite en France, a été rigoureusement sélectionnée pour son incomparable qualité. Ses propriétés ont été exaltées par l'action du

Argiletz Pâte Argile Ghassoul Prête à l'Emploi 150g Description : Tube Argile Rose Ghassoul Prête à l'emploi 150 g d' Argiletz est une préparation s'appliquant directement sur la peau, utilisée pour capturer et éliminer les impuretés, les cellules mortes et les corps gras. Le soin à l' Argile Rose Ghassoul d' Argiletz aux propriétés absorbantes et

Argiletz Masque Argile Rose Prête à l'Emploi 100g Description : Argile de couleur Masque Argile Rose prête à l'emploi 100 g d' Argiletz aide à purifier et apaiser les peaux hypersensibles sans risque d'allergie. L'Argile Rose prête à l'emploi 100 g d' Argiletz aux propriétés absorbantes et détoxifiantes possède une teneur élevée en minéraux. Utilisé en

Argiletz Mini Masque Argile Blanche Prête à l'Emploi 30g Le Mini Masque Argile Blanche prête à l'emploi d'Argiletz aide à purifier, décongestionner et rendre l'éclat et beauté des peaux ternes. L' argile blanche Argiletz aux propriétés absorbantes et détoxifiantes possède une teneur élevée en minéraux. Ultra douce, utilisée en masque elle apporte un effet

Argiletz Mini Masque Argile Rose Prête à l'Emploi 30g L'Argile Rose est reconnue pour sa haute teneur en minéraux et oligo-éléments. Les propriétés de l'Argile Rose : Favorise la régénération cellulaire Redonne de l'éclat aux visages fatigués Efficacité contre les rougeurs, irritations Resserre les pores de la peau Favorise la circulation sanguine Apaise les

Argiletz Masque Argile Blanche Prête à l'Emploi 100g Description : Le Masque Argile Blanche prête à l'emploi 100 g d' Argiletz aide à purifier, décongestionner et rendre l'éclat et beauté des peaux ternes. L'argile blanche d' Argiletz aux propriétés absorbantes et détoxifiantes possède une teneur élevée en minéraux. Ultra douce, utilisée en masque elle apporte