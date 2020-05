Taika Waititi et des amis célèbres lisent James et la pêche géante – / Film

Taika Waititi et des amis très célèbres se réunissent (virtuellement, bien sûr) pour lire Roald Dahl James et la pêche géante. La série espère offrir «aux enfants et aux familles l’occasion de se réunir et de vivre l’histoire d’une nouvelle manière, à une époque où COVID-19 a laissé les enfants non scolarisés et les familles du monde entier isolées à la maison». La liste des lecteurs comprend Meryl Streep, Cate Blanchett, Chris Hemsworth et Liam Hemsworth, et plus.

James et la pêche géante avec Taika et ses amis

Si vous avez toujours voulu faire l’expérience de lecture de personnes célèbres James et la pêche géante, les choses vont enfin dans votre sens. James et la pêche géante, avec Taika et ses amis présente Taika Waititi et tout un tas de célébrités lisant le livre de Dahl, dans l’espoir de collecter des fonds pour Partners In Health, «une organisation de justice médicale et sociale luttant contre COVID-19, qui fournit un soutien à long terme aux systèmes de santé publique en certaines des communautés les plus vulnérables du monde depuis plus de 30 ans. Roald Dahl Story Company s’est engagée à verser un million de dollars de dons à l’organisation. »

Les deux premiers épisodes, mettant en vedette Meryl Streep, Benedict Cumberbatch, Nick Kroll, et Chris et Liam Hemsworth lire des parties du livre de chez eux, sont disponibles dès maintenant. Découvrez-les ci-dessous.

Épisode 1

Épisode 2

De nouveaux épisodes seront publiés tous les lundi, mercredi et vendredi. Voici la liste complète des talents impliqués: Utkarsh Ambudkar, Cate Blanchett, Jamie Cullum, Benedict Cumberbatch, Roman Griffin Davis, Cara Delevingne, Cynthia Erivo, Beanie Feldstein, Josh Gad, Chris Hemsworth, Liam Hemsworth, Mindy Kaling, Nick Kroll, Kumail Nanjiani, Lupita Nyong’o, Sarah Paul , Billy Porter, Gordon Ramsay, Eddie Redmayne, Ryan Reynolds, Ben Schwartz, Meryl Streep, Tessa Thompson, Olivia Wilde, Ruth Wilson, et Archie Yates.

«Étant moi-même un enfant adulte et ayant lu James et la pêche géante à mes filles à plusieurs reprises, je suis ravie de pouvoir collaborer avec mes amis, l’équipe Dahl et Partners In Health et raconter cette histoire pour aider les plus dans le besoin actuellement », a déclaré Waititi. « Ce conte loufoque et merveilleux concerne la résilience chez les enfants, le triomphe de l’adversité et la gestion d’un sentiment d’isolement qui ne pourrait être plus pertinent aujourd’hui. »

Ophelia Dahl, fille de Roald Dahl et fondatrice de Partners In Health, a ajouté:

«Mon père nous a inculqué en tant qu’enfants la notion que l’imagination provoquera une réaction en chaîne de possibilités – nous pouvons rêver sans fin sur les idées et les rendre réelles. Cette formation précoce signifiait que ce n’était pas un tel saut d’envisager Partners in Health avec mes amis. Roald a été l’un de nos premiers partisans et des plus enthousiastes et ne m’a jamais laissé partir pour Haïti sans mettre une énorme liasse de billets dans ma main à mettre pour le prochain projet. Vous pouvez voir dans ses histoires qu’il a toujours soutenu les plus vulnérables et les exclus des opportunités. PIH était le match parfait… Nous sommes très reconnaissants à Taika Waititi et à la Roald Dahl Story Company d’avoir réuni cette initiative extraordinaire et cette incroyable palette de talents. Il contribuera sans aucun doute à lutter contre les inégalités de longue date en matière de santé que nous constatons dans de nombreuses régions du monde. Merci de ta générosité. »

