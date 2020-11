T-Mobile OnePlus 8T 5G est désormais livré avec un paramètre toujours activé pour l’affichage

le OnePlus 8T a reçu sa mise à jour Oxygen 11 OS plus tôt ce mois-ci et la version opérateur du logiciel pour les utilisateurs de T-Mobile manquait une fonctionnalité importante, l’affichage permanent. Le menu des paramètres du OnePlus 8T comprend un paramètre qui indique quand vous souhaitez que l’affichage permanent apparaisse sur le téléphone. Mais cela n’apparaît pas sur la version opérateur des paramètres.

La mise à jour comprend le correctif de sécurité Android d’octobre 2020, des performances de batterie optimisées et, plus important encore, l’affichage permanent. Il dégèle également les logiciels gelés, extermine un bogue qui provoque la surchauffe de l’appareil et plus encore. OnePlus dit que vous ne devez pas éteindre votre appareil une fois que le combiné a installé la mise à jour. Même la composition du 9-1-1 est mal vue lorsque la mise à jour est installée sur votre téléphone. La mise à jour pèse 320 Mo.

OnePlus 8T n’a pas les paramètres d’affichage permanent sur la version T-Mobile de l’appareil

Ce n’est pas la première fois qu’une fonctionnalité qui devrait être incluse sur la version opérateur d’un combiné OnePlus est devenue MIA lorsque la mise à jour est arrivée. Par exemple, en juillet 2019, lorsque le T-Mobile OnePlus 7 Pro recevait une mise à jour, la fonctionnalité connue sous le nom de DC Dimming était absente de la version T-Mobile de la mise à jour pendant quelques mois. La gradation CC atténue le rétroéclairage d’un panneau OLED, empêchant l’affichage de scintiller à de faibles niveaux de luminosité.