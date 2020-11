SV Ried – SK Rapid Vienna: Découvrez la Bundesliga aujourd’hui à la télévision, en direct et en direct

La rupture internationale est terminée! Dimanche à 17 h, SV Ried accueille SK Rapid Wien dans ses quatre murs. SPOX vous montre comment suivre le jeu à la télévision, en direct et en direct.

C’est un duel très inégal dimanche en Haute-Autriche. Les Hütteldorfer sont à la deuxième place du tableau, à seulement deux points du leader Red Bull Salzburg, qui a même réussi à arracher un point avant la trêve internationale.

Ried a gagné 2-0 contre TSV Hartberg la veille, mais a parfois eu un peu de chance de son côté.

Il s’agit du premier duel entre les deux équipes depuis février 2018. À ce moment-là, le Rapid a battu le SV Ried en quart de finale de la Coupe ÖFB 2-1.

Ried contre Rapid à la télévision et en direct

Le match entre SV Ried et Rapid Wien sera sur la chaîne de télévision payante dimanche à 17h00. Ciel transfert. Sur Sky Sport Autriche 1 ou. Sky Sport Autriche 1 HD la transmission commence à 16h30. Thomas Trukesitz commente le duel.

Par SkyGo-App vous pouvez suivre le match via le flux en direct.

SVR vs SCR dans Liveticker

À partir de 17 heures, il y a aussi un ticker en direct alternatif. C’est par ici.

© imago images / GEPA photos





SV Ried – SK Rapid: alignements possibles

Ried: Sahin-Radlinger – Takougnadi, Reifeltshammer, Reiner, Lercher – Ziegl, Offenbacher – Paintsil, Nutz, Grüll – Sulley

Remplacement: Daniliuc – Haas, Kerhe, Satin, Meisl, Lackner, Canadi, Gschweidl

Manquant: Boateng, Bajic (tous deux en formation avancée)

Rapide: Gartler – Stojkovic, Hofmann, Barac – Schick, Ritzmaier, Grahovac, Demir, Ullmann – Fountas, Kara

Remplacement: Strebinger – Sonnleitner, Greiml, Schuster, Ibrahimoglu, Knasmüllner, Arase, Kitagawa

Disparus: Schobesberger, Dibon, Velimirovic (tous convalescents), Petrovic (malade), D. Ljubicic (ligament déchiré)

Portrait de Yusuf Demir de SK Rapid

L’Autrichien Yusuf Demir, 17 ans, est considéré comme l’un des plus grands talents du monde. Comment fonctionne le polyvalent offensif SK Rapid Wien? Qu’est-ce qui le distingue en tant que footballeur? Et où est son avenir? Nous avons l’histoire intérieure du plus grand espoir du Hütteldorfer.