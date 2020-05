StopCovid : premières aperçues

Alors que la France entame un déconfinement progressif, nous avons reçu des nouvelles de l’application de suivi des contacts. Les premières images de l’appli viennent de sortir sur la toile.

En attendant le vote de ce mercredi 27 mai, la très controversée application StopCovid se dévoile petit à petit. En effet, le secrétariat d’État au numérique vient de divulguer quelques détails sur le fonctionnement de l’application. C’est une manière pour le gouvernement de mettre en place un plan de communication fiable concernant le sujet brulant du Covdi-19.

Une application ergonomique

Les premières images de l’application ont été diffusées par le ministère de l’Économie et des Finances. À travers un nombre important de capture d’écran, on remarque de suite que l’application est simple et ergonomique au possible. On y retrouve notamment 3 onglets : « protéger », « me déclarer » et « partager ».

L’onglet « protéger » vous permet d’activer l’application et de consulter les données vous concernant. Le second onglet, « Me déclarer » permet de renseigner sur votre statut sanitaire. En ce qui concerne le tout dernier onglet « Partager », il ne sert qu’à partager l’application à vos contacts. C’est sur ce point que le gouvernement insiste le plus, espérant que la majorité de la population adoptera cette application.

Au moment même où sortaient les photos, l’application était techniquement opérationnelle et les tests « conclusifs », le rapportait Bercy. Rappelons qu’une phase de test de trois jours a été effectuée par 60 militaires équipés de 17 marques de téléphones différentes. Si le vote au parlement se passe bien, l’application pourrait donc se retrouver sur les stores Android et Apple pour le week-end qui vient. Cela constitue une bonne nouvelle puisque l’application était attendue initialement pour le 2 juin au plus tôt.

Comment fonctionne l’application ?

L’application de traçage numérique StopCovid fonctionne suivant un schéma de suivi de contact. Pour faire simple, elle permet de prévenir les personnes qui ont été en contact avec une personne infectée par le virus. Afin de réaliser cela, l’application se base sur la technologie Bluetooth et suivant un protocole centralisé.

D’une manière plus concrète, l’application dépendra entièrement des OS (Système d’exploitation) des Smartphones pour fonctionner. Cependant avec le système d’Apple iOS, le Bluetooth ne fonctionne pas une fois que l’application est mise en arrière-plan.

Le secrétariat d’État au numérique a donc formulé une requête à l’adresse d’Apple, pour une modification technique de son OS mais la firme de Cupertino a refusé. Une fois installé sur votre Smartphone, vous devez confirmer votre adhésion au programme de contact Tracing. Pour éviter les abus, un malade ne sera identifié comme tel que lorsqu’il aura renseigné un code fourni par une équipe santé. L’utilisation d’un QR code sera également de la partie.

La recherche d’éventuel bug

Selon la CNIL, « ce dispositif temporaire, basé sur le volontariat, peut légalement être mis en œuvre ». Selon ce gendarme régissant l’utilisation des données personnelles, cette application doit être « un outil complémentaire aux dispositifs d’enquêtes sanitaires manuelles ». Des évaluations régulières seront donc mises en place pour juger de l’efficacité réelle du programme.

Même si l’application ne possède pas de licence « Open-source », le gouvernement s’est néanmoins engagé à diffuser l’intégralité des codes concernant l’application. Aussi, l’INRIA (la fondation à l’initiative de ce projet) vient de mettre en place un « Bug Bounty », afin de permettre aux experts en cyber sécurité de trouver des failles éventuelles sur l’application. Et pour cela, la fondation n’y est pas allée de main morte puisqu’une prime de 2000€ est en jeu pour ceux qui découvriront des failles critiques dans le programme. Une précaution à prendre pour éviter des actions malveillantes.