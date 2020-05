Stephen King « présente ses excuses » à Stephen Colbert pour The Stand, Dead Zone

Auteur Stephen King a fait sa part pour rappeler à tout le monde à quel point les virus comme COVID-19 peuvent être dangereux en comparant le chemin parcouru à la façon dont les choses se sont déroulées au début de son roman Le stand. King n’est pas non plus le plus grand fan de Donald Trump, étant particulièrement critique (comme beaucoup l’ont fait) à l’égard de Trump et de l’absence de réponse efficace et opportune de son administration à la crise sanitaire croissante. En particulier, la volonté de Trump de contrer et de saper la communauté scientifique tout en laissant les États se débrouiller pour eux-mêmes a été considérée comme exactement le genre d’incompétence gouvernementale présente dans le roman (ce qui a valu à Trump le surnom de « capitaine Trumps » de l’auteur).

Promotion de son nouveau livre Si elle saigne et avec l’adaptation de la mini-série de CBS All Access Le stand bientôt, King a visité avec Stephen Colbert sur CBS ‘ The Late Show pour discuter d’un large éventail de sujets, y compris avec qui il veut mettre en quarantaine le plus et le moins (sa réponse sur ce dernier semble si évidente rétrospectivement) et pourquoi il ne peut pas recommander la lecture Le Seigneur des Anneaux suffisant. Mais King était également là pour « s’excuser » auprès de Colbert et des téléspectateurs pour avoir peut-être été un peu trop bon pronostic. Mais avant de discuter Le stand, il a ressenti le besoin de s’approprier un autre « vision horrible »: « Les gens me disent depuis des années que je prévoyais en quelque sorte Donald Trump. J’ai écrit un livre intitulé La zone morte, et il y avait un personnage là-bas, un gars de type comédien de télévision qui a fait appel aux gens du commun et a dit à tout le monde qu’il allait résoudre le problème de la pollution parce qu’il allait tout projeter dans l’espace! «

Mais en ce qui concerne le monde de l’éloignement social et de l’auto-isolement dans lequel nous nous trouvons au-dessus de COVID-19, il n’y a qu’un roman sur lequel il continue de se poser des questions: « Ma réponse est: ‘Je suis désolé pour cela. Mais quand je l’ai écrit dans les années 70, je viens d’avoir cette idée basée sur un déversement de produits chimiques dans l’Utah. Et je suis allé voir un médecin que je connaissais, et j’ai dit: « Pourriez-vous me donner un scénario de pandémie qui disparaît 98% de la population de la Terre? ‘ Et ses yeux se sont allumés. Je veux dire, ils aiment ce genre de scénario apocalyptique « et si ». «

La prochaine adaptation de CBS All Access en 10 épisodes de Le stand comprendra une coda écrite par le roi pour la série limitée, offrant un nouvel aspect et une nouvelle perspective à la fin que l’on ne trouve pas dans le livre. La nouvelle adaptation vient du réalisateur Josh Boone (La faute dans nos étoiles), L’équipe SEAL créateur-producteur exécutif Ben Cavellet CBS Televisions Studios. Boone et Cavell écrivent l’adaptation, Boone dirigeant le projet. La distribution d’ensemble de la série limitée comprend Alexander Skarsgard, Whoopi Goldberg, James Marsden, Amber Heard, Heather Graham, Greg Kinnear, Odessa Young, Henry Zaga, Jovan Adepo, Owen Teague, Brad William Henke, Daniel Sunjata, Nat Wolff, Eion Bailey, Katherine McNamara, Hamish Linklater, et Fiona Dourif.

