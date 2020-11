Star Wars: The Mandalorian Saison 2 Episode 4 Review – Le siège

Diffusez votre Guerres des étoiles favoris ici!

Dans l’ensemble, l’épisode reprend le ton du premier épisode de la série. Voici le Mythrol, le comptable bleu Mando a gelé dans la carbonite. Voici nos anti-héros, qui se battent contre le vilain Empire mais ne sont pas toujours des gens particulièrement bons eux-mêmes. Greef, en particulier, nous rappelle qu’il est un dur à cuire en poussant le Mythrol.

Le cœur de l’épisode vient de ces personnages. Leur première réunion est émouvante et sincère, avec la musique et les sourires authentiques soulignant que Mando, Cara et Greef se sont tous ratés. Mais le reste de l’épisode n’a pas tout à fait abouti à me convaincre que ces personnes s’aiment. Les longs décors d’action manquent de gestes significatifs ou de dialogues brefs mais mémorables Guerres des étoiles utilise souvent pour coller ses personnages archétypaux ensemble. Au moment où ils étaient à mi-chemin à l’intérieur des installations impériales, je ne savais pas si je voulais vraiment soutenir cette équipe sombre qui avait maintenant mis un bébé et un comptable maladroit en danger avec un mépris apparent.

D’un autre côté, je reconnais que c’est ce Le mandalorien est. Ces gens ont toujours été des tueurs de la pègre, pas des saints. Mais l’épisode manquait toujours de centre. Mando n’avait pas de raison suffisamment convaincante pour être là, et les enjeux n’étaient pas assez élevés. Mando disparaît également vers la fin pour organiser un sauvetage audacieux. Cela signifie que l’une des principales scènes d’action ne provient pas du POV du mandalorien et que les plaisanteries ennuyeuses de ses amis ne peuvent pas tout à fait porter le spectacle.

L’action elle-même est largement tirée de la précédente Guerres des étoiles batailles de chasseurs d’étoiles (une noble tradition, car George Lucas lui-même les a arrachés des films de la Seconde Guerre mondiale et d’autres sources). Le gang capture un transport de troupes impériales pour s’échapper, forcé de se lancer dans ce qui est essentiellement une poursuite en voiture contre des combattants TIE dans le canyon. Je souhaite que les plans du transport basculant en une longue chute soient plus induisant des nausées; juste au moment où j’étais prêt à monter sur des montagnes russes, la caméra a coupé en un plan large qui m’a emmené hors du siège du pilote et de nouveau à la boîte à jouets.

L’une de mes parties préférées de l’épisode a été la découverte des corps dans des cuves et le retour du médecin de la première saison. Ce n’est pas seulement une base militaire, découvrent nos héros; c’est un laboratoire secret. Et cela semble avoir quelque chose à voir avec les soldats que Moff Gideon supervise à la fin de l’épisode. Au début, je pensais que ce fil était destiné à expliquer comment l’empereur Palpatine avait créé le Snoke cloné dans la trilogie Sequel. Mais Le mandalorien ne semble pas particulièrement intéressé à plonger dans les parties les plus étranges de la saga cinématographique, comme en témoigne le script esquivant hilarante et à juste titre le mot «Midi-chlorians» en faisant référence à un «M-count». Cependant, ce teaser à la fin de l’épisode montre ce qui ressemble énormément à des soldats noirs, des commandos sensibles à la Force introduits dans la continuité de Legends. Peut-être que ces soldats noirs sont le résultat final des expériences sur Nevarro, ou que ce laboratoire était tout autre chose.

La musique ajoute une tristesse sous-jacente à la découverte de l’utilisation de Baby Yoda et du fait que les expériences sont toujours en cours. Les ennemis de Mando semblent encore plus grands que jamais. Si les expériences se poursuivaient même après que Mando eut emmené Baby Yoda, a-t-il vraiment fait autant de brèche dans le pouvoir du reste impérial? Il semble vraiment surpris d’apprendre que Moff Gideon est bien vivant.

Une autre partie préférée: la brève mais exquise bataille de starfighter à la fin. Le moteur calant pour que le Razor Crest puisse tomber stratégiquement du ciel était passionnant.

