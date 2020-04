Star Trek: Discovery Season 3 Date de sortie, [CAST], Intrigue, détail de l’histoire et plus

– Publicité –



La date de sortie de Star Trek: Discovery Season 3 a annoncé que nous avons quelques autres mises à jour sur le troisième opus de la série. Je ne résiste pas à l’impulsion d’observer parce que Star Trek: il est authentique et la saison de découverte 3 est en route. Juste au moment où la saison deux a été vérifiée en janvier 2019.

Star Trek – Date de sortie de Discovery Saison 3



L’arrangement est prêt pour une sortie en avril, mais les éléments ont changé. Exactement de la même manière, comme un autre arrangement prêt pour une sortie en 2020, la sortie de Star Trek Saison 3 a été différée. Attribuable au problème de cette urgence mondiale provoquée par la date de lancement de Pandemic COVID-19 Discovery ne peut pas être résolu à l’heure actuelle.

C’est ce que nous pouvons attendre de Star Trek – Découverte Saison 3



La révélation me semble être mon écran d’accueil. Burnham a été isolé du groupe, et nous continuons aujourd’hui, puis ils se rejoignent. Je conversais avec Sonequa… J’ai mentionné: «Ce personnage est engageant, intrigant et confus, et il y a toujours eu un peu plus de satisfaction [now ]. Elle a expliqué à ce stade poussé par la peur et le blâme parce que Burnham n’est pas, pour moi.

Star Trek – Discovery Saison 3 Storyline

Alex Kurtzman a révélé à Hollywood Reporter, après avoir obtenu des conseils sur la façon dont il semble entrer dans une autre période de l’émission, et nous aimons jouer au-dessus de la norme.

C’est un avantage et un plaisir. Il est amusant de rechercher les coins et les marchés de la planète que les gens n’ont pas complètement étudiés à ce stade. Cela dit, nous nous sentions sans équivoque, nous devions fournir une énergie pour maintenant trois.

Nous sommes plus éloignés que n’importe quelle série Trek. J’avais aussi de l’expertise dans le [J.J. Abrams] des films où nous avions des problèmes sanctionnés. Nous avons compris que Kirk avait donné un coup de pied dans le seau, et nous nous sommes demandé comment nous pourrions le placer pour que cela semble réel. C’est-à-dire que nous pouvons raconter l’histoire d’une manière vraiment erratique.

C’est une façon de penser à ce qui va arriver, qui s’est passé. Nous sommes actuellement libérés de l’ordonnance et nous avons un univers différent.

Star Trek: Discovery Saison 3 bande-annonce

930 ans de chez moi. Leur combat commence. #StarTrekDiscovery revient avec une nouvelle saison en 2020. #StarTrekNYCC pic.twitter.com/gaRLZbWCp7 – Alex Kurtzman (@Alex_Kurtzman) 5 octobre 2019

La bande-annonce de la saison 3 de Star Trek: Discovery a été diffusée samedi à New York Comic Con. Bien qu’il ne révèle pas grand-chose sur la dernière saison, il fournira quelques indices sur ce à quoi s’attendre – et la vie différente de Burnham, Saru et du reste de l’équipage va être maintenant qu’ils ont été transportés 930 ans après le avenir.

