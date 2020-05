Spécifications OnePlus 8 UW – PhoneArena

OnePlus 8 UW est essentiellement un OnePlus 8 standard verrouillé pour Verizon, mais il existe quelques différences majeures. Le Verizon OnePlus 8 UW couvre toutes les bandes du spectre 5G – la bande basse, moyenne et haute. C’est tout sous-6 et mmWave 5G. Une autre différence significative est que le téléphone a un indice de protection IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Le reste du matériel reste le même. Le combiné est disponible dans la couleur exclusive Polar Silver et coûte 800 $.