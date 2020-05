Spécifications du Samsung Galaxy A21s – PhoneArena

VARIANTES ALTERNATIVES Nous listons uniquement les spécifications différentes de la variante principale Samsung Galaxy A21s avec 4 Go de RAM Différences par rapport à la variante principale: Samsung Galaxy A21s avec 6 Go de RAM Différences par rapport à la variante principale:

La description Le Samsung Galaxy A21 coûtera environ 200 € à partir du 19 juin. Pour l’argent, vous obtenez un écran Full HD + de 6,5 pouces, un processeur Exynos 850, une configuration à quatre caméras et une batterie de 5000 mAh. Android 10 avec OneUI est intégré à la boîte.

