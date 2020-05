Spécifications du Nokia C5 Endi – PhoneArena

Le Nokia C5 Endi arrive au Cricket le 5 juin avec un énorme écran de 6,5 pouces avec une petite encoche de style goutte d’eau, un chipset Helio P22, 3 Go de RAM, 64 Go de stockage et une batterie de 4000 mAh. Un système à triple caméra et un capteur d’empreintes digitales sont situés à l’arrière. Le Nokia C5 Endi coûtera 170 $ lorsqu’il sera disponible.