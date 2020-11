Spécifications du Motorola Moto E7 – PhoneArena

La description

Les spécifications du Motorola Moto E7 incluent un écran de 6,5 pouces avec une résolution de 1600x720px, un processeur Helio G25 et 2 Go de RAM accompagnés d’un stockage extensible de 32 Go. Il y a une configuration à double caméra et un scanner d’empreintes digitales à l’arrière du téléphone. Le Motorola Moto E7 est alimenté par une batterie de 4000 mAh et Android 10 prêts à l’emploi.