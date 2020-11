Spécial vacances ‘Peanuts’, Nouveau thème ‘Saved by the Bell’, Game Show ‘Uno’, ‘Oakandia’ de Snoop Dogg, – / Film

Dans cette édition de TV Bits, voici quelques-unes des histoires sur petit écran que nous avons:

Tout d’abord, nous avons de bonnes nouvelles pour tous ceux qui étaient contrariés par le fait qu’Apple TV + allait avoir exclusivement les droits sur les offres spéciales de vacances Peanuts populaires. Un Thanksgiving Charlie Brown et Un Noël Charlie Brown. Apple s’est associé à PBS pour proposer les deux offres spéciales de vacances à la télévision pour tous ceux qui n’ont pas d’abonnement Apple TV +.

Un Thanksgiving Charlie Brown sera diffusé sur PBS et PBS KIDS sur 22 novembre à 19 h 30 HE et Un Noël Charlie Brown sera diffusé sur PBS et PBS KIDS sur 13 décembre à 19 h 30 HE. Vérifiez vos annonces locales pour vous assurer de l’attraper au bon moment sur votre filiale PBS locale.

Si vous préférez ne pas être redevable à un moment précis, Un Thanksgiving Charlie Brown sera également disponible gratuitement sur Apple TV + à partir de 25 novembre – 27 novembre, et Un Noël Charlie Brown sera disponible sur le service de streaming gratuitement à partir de 11 décembre – 13 décembre.

Ensuite, le week-end de Thanksgiving, Syfy présentera une nouvelle série comique de fin de soirée appelée Le spectacle de cinéma, une émission fictive de critique de films fictifs en accès public animée par les marionnettes Deb et Wade, exprimée par Adam Dubowsky et Alex Stone.

Les deux personnages de marionnettes proposeront des films à chaud, un peu comme de nombreuses émissions YouTube. Certains des films auxquels ils s’attaqueront incluent le prochain Wonder Woman 1984 et des films plus anciens comme Retour vers le futur, Jumanji, et Apollo 13. Nous ne savons pas si les auteurs de Le spectacle de cinéma aura en fait vu Wonder Woman 1984, mais sur la base de la bêtise du reste de la série, je ne serais pas surpris si ce n’est pas le cas.

Syfy a déclaré: «L’émission présentera des scènes supprimées exclusives et une liste d’invités aux interviews, dont Bruce le requin de Mâchoires et l’ordinateur portable de Stephen King. Parmi les autres «stars» du cinéma, citons le tyrannosaurus rex de parc jurassique, Splinter de Tortues Ninja Teenage Mutant, et plus.

Le spectacle de cinéma sera diffusé vendredi, 27 novembre et le dimanche, 29 novembre à 23 h 35, et la série sera lancée dans son créneau horaire régulier à 23 h 00 HE jeudi, 3 décembre.

Il est presque temps pour le Sauvé par le gong redémarrer à Peacock. Mais avant que la nouvelle série n’arrive 25 novembre, la chanson thème remixée du rappeur Lil Yachty est arrivé, apportant une touche moderne à la mélodie familière, mais pas au point de ne pas être reconnaissable. Écoutez et voyez ce que vous pensez.

Showtime est Dexter a été annoncé pour une reprise surprise du showrunner original Clyde Phillips, avec étoile Michael C. Hall revenant pour 10 nouveaux épisodes qui corrigeront les torts de la finale de la série mal reçue. Le Hollywood Reporter a appris que le réalisateur Marcos Siega sera également de retour à la nouvelle série pour six épisodes de la nouvelle saison. Siega a déjà réalisé neuf épisodes de la série originale, et il a également travaillé sur Vrai sang, Le suivant et le Batwoman pilote.

En plus de diriger six épisodes, Siega sera également producteur exécutif avec Phillips et Hall, ainsi que John Goldwyn, Sara Colleton, Bill Carraro et Scott Reynolds. La production est censée commencer au début de l’année prochaine avec l’espoir que la renaissance de la série sera diffusée en première sur Showtime à l’automne 2021.

Alec Baldwin et Kelsey Grammer font équipe avec Famille moderne co-créateur Chris Lloyd et producteur exécutif Vali Chandrasekaran pour une nouvelle série comique.

Prévu pour la saison de diffusion 2021-2022, The Hollywood Reporter dit que la série suivra trois gars qui étaient des colocataires dans la vingtaine jusqu’à ce que leurs ego en guerre les séparent, et qui se réunissent des décennies plus tard pour une nouvelle course à la vie qu’ils ont toujours voulue . Cela ressemble à une approche de sitcom à la malheureusement de courte durée Hommes d’un certain âge de TNT.

Grammer et Baldwin sont deux des trois anciens colocataires, et ils produiront également la série avec Lloyd, Chandrasekaran, Jason Schrift, Matt DelPiano, Tom Russo, Adam Griffin et Jeff Morton. Il sera intéressant de voir quelle star âgée obtient le troisième rôle aux côtés de Baldwin et Grammer

Saturday Night Live acteur et comédien Kevin Nealon a hébergé une série YouTube intitulée Randonnée avec Kevin où il se promène et a une conversation intime avec une variété de visages célèbres, notamment Adam Sandler, Conan O’Brien, Caitlyn Jenner, Patton Oswalt, Lin-Manuel Miranda, Tiffany Haddish, Courteney Cox et bien d’autres . Now Deadline rapporte que la série sera transformée en une série sur TBS.

Curieusement, cette série sera une adaptation scénarisée d’une demi-heure que Nealon produira en collaboration avec Famille moderne producteur exécutif Danny Zuker. Je ne sais pas pourquoi cela est scénarisé alors que l’aspect interview est beaucoup plus intéressant, mais peut-être qu’ils en feront un faux documentaire intéressant. De nombreux invités qui sont déjà apparus dans la série reviendront pour cette nouvelle adaptation.

Marc Gurvitz, George Heller, et Seth Jacobs produira également exécutif.

Ce fut une année difficile pour Broadway avec la pandémie de coronavirus qui a mis fin à toutes les productions théâtrales jusqu’à au moins l’année prochaine. Mais les stars de la scène auront une nuit pour se pavaner avec une nouvelle spéciale de deux heures à venir sur NBC sur 10 décembre.

Hébergé par Tina Fey, Une nuit seulement: le meilleur de Broadway présentera des spectacles de rue de certains des spectacles de Broadway les plus populaires d’hier et d’aujourd’hui. Les moulages de N’est-ce pas trop fier – La vie et l’époque des tentations, Chicago, Petite pilule dentelée, Diana: la comédie musicale, Jersey garçons, Méchantes filles, et Location se produiront tous pendant le spectacle, et le casting de Harry Potter et l’enfant maudit fera également une apparition, ainsi que quelques aperçus des émissions à venir en 2021.

Si vous aimez le jeu de cartes Uno, alors vous voudrez peut-être regarder un nouveau jeu télévisé en préparation qui transformera le jeu de cartes en une compétition plus grande que nature de quatre équipes en lice pour devenir l’ultime champion Uno. Il mettra en vedette la participation du public, des défis physiques exagérés et des anecdotes. Bien sûr, cela doit être basé sur Uno au lieu d’être simplement un nouveau jeu télévisé, car il attirera plus de gens à regarder.

Il y a eu une tentative de transformer Uno en jeu télévisé en 2013, mais rien n’en est sorti. Maintenant Le jeu télévisé Uno arrivera juste à temps pour que le jeu de cartes fêtera ses 50 ans en 2021.

John Quinn, showrunner pour Faisons un marché, produira exécutif avec Ben Silverman, Howard T. Owens et Greg Lipstone de Propagate, qui produit des séries telles que Haché et Courir sauvage avec Bear Grylls.

Nick Kroll a été occupé à produire et à fournir plusieurs voix sur Grande bouche, mais cela ne l’empêche pas de créer un tout nouveau spectacle grâce à sa bannière de production Good at Business avec Alicia Van Couvering.

Good at Business a annoncé avoir acquis les droits de Plusieurs personnes tapent, un roman de Calvin Kasulke prévu pour être publié l’automne prochain qui est écrit dans le style des chats dans l’application de travail Slack. Voici le synopsis officiel de la série:

Gerald, un employé d’une entreprise de relations publiques basée à New York, travaille dans une feuille de calcul lorsqu’il trouve sa conscience téléchargée sur la chaîne Slack de l’entreprise. Malgré ses messages d’aide, ses collègues supposent que c’est une stratégie élaborée pour travailler à domicile. Gerald demande à son collègue Pradeep de prendre soin de son corps pendant qu’ils découvrent comment réintégrer sa conscience. Plongeant plus profondément dans l’espace de travail de Slack et devenant un employé plus productif de jour en jour, Gerald s’appuie sur Slackbot, l’assistant IA du service de messagerie, pour l’aider à naviguer dans sa nouvelle réalité numérique. Mais que se passe-t-il lorsque le Slackbot découvre un monde (et un corps vide) en dehors de l’application Slack?

Sonne comme un concept de science-fiction intrigant, presque comme Wreck-It Ralph se rencontre Sa par le biais du lieu de travail. Avec Kroll à la tête du projet, cela devrait valoir la peine d’être observé.

Enfin, Deadline a un mot Snoop Dogg fait équipe avec Vince Vaughn pour une nouvelle série animée appelée Oaklandia chez Amazon. Bien que la prémisse de la série animée soit inconnue, Snoop Dogg prêtera sa voix à la série et elle se déroulera à Oakland, en Californie. Espérons que ce sera une version inspirée d’Oakland du Portlandia formule de Fred Armisen et Carrie Brownstein.

Daniel Dominguez (Gen: Lock) et Chris «Comedian CP» Powell (Ole Bud’s Anu Football Weekly) écrira la série et le produit exécutif. Snoop Dogg et son manager et partenaire commercial Ted Chung sera également producteur exécutif aux côtés de Vince Vaughn, Victoria Vaughn et Peter Billingsley à travers leurs productions Wild West Picture Show.

Il est clair qu’Amazon espère apporter une animation pour adultes à sa bibliothèque de streaming à la suite de la pandémie de coronavirus qui ralentit le développement et la production en direct, et j’espère que ce sera un succès pour eux.

