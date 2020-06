Sorties cinéma : quelles sont les mesures à prendre ?

Coronavirus oblige, les cinéphiles qui souhaitent apprécier et regarder des films en salles devront adopter les règles imposées par les exploitants français de cinéma. Voici les mesures sanitaires recommandées aux téléspectateurs.

Les salles de cinéma françaises ont rouvert leur porte depuis lundi dernier, après trois de fermeture. On peut dire que le 22 juin était une date que les cinéphiles attendaient avec impatience. D’ailleurs, c’était aussi le cas pour les exploitants du domaine, puisque certains sont allés jusqu’à organiser leurs premières séances dès minuit. Sinon, ces propriétaires de salles sont à l’évidence soumis à des mesures d’hygiène pour éviter tout contact. D’une autre part, leur clientèle doit également se conformer au protocole sanitaire établi par le gouvernement et ces établissements. Port de masque, distanciation, etc. Voici les normes à connaitre, plus précisément à respecter, lorsqu’on souhaite faire une sortie cinéma.

Sorties au cinéma : quelles sont les précautions à prendre pour les spectateurs ?