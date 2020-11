Sony travaille peut-être sur un nouveau modèle compact mais ne vous attendez pas à des spécifications supérieures

Sony kd-77ag9 - PRIX A NÉGOCIER SUR LE SITE

Écrans Led et Oled Sony KD-77AG9 AG9 / MASTER Series / OLED / 4K Ultra HD / Plage dynamique élevée (HDR) / Smart TV (Android TV) Bénéficiez d'images et d'un son plus vrais que nature sur ce téléviseur OLED 4K novateur. L'OLED vous offre des noirs, des contrastes et des couleurs inédits. Picture Processor X1™