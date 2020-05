Sony a identifié qui a fui le dernier d’entre nous, partie II & # 039; s

Il semble que Sony Interactive Entertainment ait compris qui a divulgué l’intrigue à Le dernier d’entre nous, partie II. Comme vous vous en souvenez peut-être, le jeu a été initialement retardé plus tôt ce mois-ci en raison de l’épidémie de COVID-19, car il semblait que le moment était mal choisi pour essayer de promouvoir un jeu à sortir au milieu d’une véritable épidémie. Sans oublier que Sony a probablement jeté tous ses plans promotionnels par la fenêtre, car personne ne pouvait interagir avec lui ou le montrer à l’avance. Ce retard a apparemment ennuyé certaines personnes au point où quelques messages ont été publiés en ligne à partir de sources prétendant connaître l’intrigue, dont vous pouvez suivre l’ensemble complet de ceux sur ResetEra. Ceux-ci comprenaient un synopsis, des captures d’écran et même une vidéo du jeu. Ni Sony ni Naughty Dog n’avaient rien à dire à ce sujet à l’époque, mais maintenant les choses ont changé.

Selon un nouveau rapport de GameIndustry.biz, Sony prétend qu’ils ont identifié les fuites, mais qu’ils ne sont impliqués ni avec Sony ni avec les développeurs de Naughty Dog. La société a refusé de commenter davantage, mais ils disent que cela fait partie d’une enquête en cours. Selon la façon dont vous voyez les choses, il s’agit soit d’une violation totale de la confiance et de la sécurité qui mérite d’être punie, soit c’est la meilleure chose qui puisse arriver aux jeux vidéo en 2020. Réfléchissez-y un instant: jusqu’à la fuite, Sony était excès de retarder le jeu indéfiniment, très probablement jusqu’à ce que la société revienne à la normale et qu’ils puissent promouvoir le jeu comme ils l’entendent.

Maintenant que toutes ces informations ont été publiées Le dernier d’entre nous, partie II, ils ont été contraints de produire le jeu en temps opportun pour que les fans puissent en profiter avant que tout ne soit finalement ruiné par des fans curieux et qui ne peuvent pas attendre le retard. Peut-être les empêcher de l’acheter complètement. Non, avec les fuites, non seulement nous obtenons enfin ce jeu qui a pris une éternité à produire, mais nous l’obtenons le mois prochain. C’est une bénédiction pour les joueurs, mais une leçon sévère et une mesure de sécurité que les autres entreprises qui ont repoussé les jeux doivent examiner sérieusement. Les personnes en auto-quarantaine font des choses très désespérées quand les choses qu’elles attendent sont enlevées. Ce qui nous a maintenant permis de regarder le reste du calendrier 2020 pour voir quoi d’autre pourrait soudainement trouver une nouvelle date plus tôt que prévu.

