Snapchat : les utilisateurs pourront essayer les chaussures emblématiques de Gucci

De la barbe aux chaussures, Snapchat a maintenant uni ses forces avec les géants de la mode italiens, Gucci, pour proposer à ses utilisateurs quatre paires de chaussures différentes à tester.

Ces deux nouvelles lentilles, présentant chacune deux paires de chaussures, donneront aux fashionistas la possibilité d’essayer certains des nouveaux produits de la marque, et si elles l’aiment, achetez-les directement depuis l’application. Ces types d’objectifs, conjugués aux avancées de l’apprentissage automatique de Snap, annoncés lors de la conférence Snap Partner Summit en juin, sont exactement le genre de choses que Snapchatters peut s’attendre à voir dans un avenir proche.

Déclaration de Selby Drummond chez Snap Inc.

L’industrie tout entière sait que l’essai de réalité augmentée va être extrêmement important pour l’avenir du commerce et après de nombreuses années d’investissement dans l’espace, nous sommes fiers de le partager avec Snapchatters aux côtés d’une marque qu’ils aiment.

En tant que SVP de Camera Platform, Eitan Pilipski, a déclaré, Snap ML va élargir la gamme de possibilités et augmenter l’interactivité entre les développeurs et les utilisateurs au sein de la communauté Snapchat. La collaboration avec Gucci et Snapchat en est la parfaite illustration.

«L’industrie tout entière sait que les essais de réalité augmentée vont être extrêmement importants pour l’avenir du commerce», et cette collaboration avec Gucci n’est que le début. « Les Snapchatters recherchent activement de plus en plus de façons de s’engager avec les marques sur notre plate-forme et nous sommes ravis d’aider les partenaires comme Gucci à se connecter avec eux pendant cette période« , a déclaré Drummond.

Lunettes intelligentes Snapchat

Les deux marques avaient auparavant travaillé ensemble sur une île AR sur le thème de Gucci et cette dernière était le sponsor des lunettes intelligentes Snapchat en édition limitée. Pour essayer les nouveaux objectifs, voici les codes Snap qu’il vous faut scanner !