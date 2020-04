Skoda pousse le lancement d’Octavia de nouvelle génération au début de 2021 en raison d’un coronavirus

La peur persistante des coronavirus a poussé le lancement de la prochaine génération de Skoda Octavia au début de 2021, mais plus important encore, il pourrait venir avec la variante RS dès le lancement.

La crise des coronavirus a certainement eu un impact sur les délais de lancement pour de nombreux fabricants. Il a déjà retardé plusieurs lancements de voitures et de motos dans les prochains mois et le dernier développement vient maintenant de Skoda. Skoda a maintenant confirmé que le lancement de la nouvelle génération d’Octavia ne se produira désormais qu’au début de 2021 alors qu’il était initialement censé être lancé d’ici la saison des fêtes cette année.

Le lancement de la nouvelle génération de Skoda Octavia a été retardé en raison d’une pandémie de coronavirus

Skoda a débranché l’Octavia de la génération actuelle lorsque les normes BS6 sont entrées en vigueur. Le constructeur n’a pas mis à jour la berline de génération actuelle aux normes d’émission plus strictes, car la voiture de nouvelle génération serait arrivée dans quelques mois. Cependant, en l’état actuel des choses en raison du verrouillage, Skoda ne disposera pas d’une offre clé de la gamme pour le reste de l’année. Les deux seules autres voitures de ce segment et la Hyundai Elantra et la Honda Civic, maintenant que la Toyota Corolla Altis a été abandonnée.

Il est également question de Skoda apportant l’Octavia de nouvelle génération avec la variante RS plus sportive dès son lancement sur le marché indien. Que ce soit pour venir ici comme une unité complètement détruite (CKD) ou une importation complète, tout comme la génération actuelle Octavia RS 245, n’est pas encore connue. L’Octavia standard sera assemblé localement ici en Inde et il est donc possible que le RS puisse également bénéficier du même traitement. Cependant, s’il s’agit d’une importation, ce sera à nouveau en nombre limité.

L’Octavia de nouvelle génération est un énorme bond par rapport à son prédécesseur. Il a considérablement augmenté en termes de dimensions et, bien qu’il s’agisse toujours d’une Skoda, le design de la nouvelle Octavia est beaucoup plus élégant et sophistiqué. Le plus gros point fort est à l’intérieur où la cabine voit également une amélioration significative en termes de qualité et d’équipement. Skoda a même introduit le contrôle gestuel et un assistant numérique avancé à commande vocale appelé Laura. Vous trouverez également le nouveau cockpit virtuel du groupe Volkswagen sur le nouvel Octavia.

Sous le capot, l’Octavia de nouvelle génération comportera un moteur à essence TSI de 2,0 L développant 190 ch et 320 Nm de couple maximal. Le moteur sera uniquement accouplé à une boîte de vitesses DSG à 7 vitesses. Skoda devrait également proposer un moteur à essence TSI de 1,5 L pour les variantes d’entrée de gamme de l’Octavia à un stade ultérieur. Quant à la variante RS, elle sera livrée avec une version mise à jour de son moteur à essence turbocompressé 4 cylindres TSI de 2,0 litres offert dans la variante RS. Eh bien, l’attente pour le lancement de la Skoda Octavia de nouvelle génération vient de s’allonger, mais quand elle arrivera, elle arrivera avec fracas.