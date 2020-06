Shang-Chi et la légende des dix anneaux: sachez-le ici!

Image: Bande dessinée Shang-Chi et la légende des dix anneauxShang-Chi et la légende des dix anneaux – un film de super-héros à venir est basé sur Shang-Chi. C’est un personnage populaire de la bande dessinée Marvel.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux – Quand arrivera-t-il?

Le film Marvel, Shang-Chi et la légende des dix anneaux devrait sortir le 7 mai 2021 aux États-Unis.Les créateurs l’ont annoncé en 2019, dans Comic-con. Ils ont annoncé le film Marvel phase 4.

Le tournage de la même vidéo a commencé en février 2020 à divers endroits en Australie et à Los Angeles. Mais en raison de COVID-19, alors que Disney remaniait les dates de sortie de Marvel Studio, Shang-Chi et la légende des dix anneaux pourraient être déplacés de quelques mois plus tard.

Image: Den of Geek Shang-Chi dans le film Ce film sera la première production de Marvel Studios à présenter un casting et un réalisateur à prédominance asiatique. Pour cette raison, le film a rapidement pris de l’ampleur et les fans ont déjà commencé à le comparer avec Black Panther, également très populaire, également produit par Marvel.

Que racontera l’histoire? Qui est dans le casting?

Comme son nom l’indique, l’histoire de Shang-chi et de la légende des dix anneaux tournera autour du principal protagoniste Shang-Chi joué par Simu Liu. Il sera impliqué dans l’organisation terroriste Ten Rings. Le chef de Ten Rings est The Mandarin (Tony Leung), qui a été le premier et faussement montré dans Iron Man 3. Il remplace Fu Manchu, le père de Shang-Chi, dans la bande dessinée. Mais cette fois, les fans croient que le vrai mandarin joué par Tony Leung se présentera pour faire monter les conséquences du monde. Selon certaines sources, les scènes d’action du film iront plutôt bien avec les éléments fantastiques.

La distribution de Shang-Chi et la légende des dix anneaux comprend également Fala Chen en tant que Leiko Wu et l’actrice Awkwafina en tant qu’inconnue, mais c’est tout ce que nous savons sur la distribution, le reste étroitement emballé par Marvel.

Dans les bandes dessinées, Shang-Chi est également considéré comme le «Maître du Kung Fu». De plus, les gens le considèrent comme le maître des armes et le maître des techniques furtives. Ses origines sont en Chine, où il apprend à entraîner les arts martiaux.

Le reste de l’histoire dépend de la décision des écrivains, Steve Engelhardt et Dave Callahan. Un réalisateur asiatique, Destin Cretton, dirigera le film.

Conclusion:

Shang-Chi et la légende des dix anneaux arriveront bientôt sur les écrans. Ce sera une expérience palpitante pour les téléspectateurs. Le film pourrait révéler de nombreuses nouvelles aventures. En outre, il s’avérera être un excellent ajout au cœur des fans de Marvel.