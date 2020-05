Shane Crawford inquiet pour les stars de l’AFL au milieu de la stricte datation au COVID-19 et des protocoles de célébration

La légende de l’aubépine Shane Crawford dit qu’il craint que les joueurs aient du mal à éviter les amendes et les suspensions au sujet des protocoles COVID-19 stricts de l’AFL une fois la saison reprise.

Les jeux devant commencer à partir du 11 juin, des restrictions ont été imposées quant aux personnes qui peuvent voir hors du terrain, ainsi qu’aux célébrations sur le terrain.

Dans le cadre des restrictions hors du terrain, les joueurs ne sont pas autorisés à recevoir des visiteurs à leur domicile – à l’exception de leur partenaire, un membre de la famille ou un ami proche fournissant des soins ou du soutien – décourageant efficacement les rencontres occasionnelles.

Cependant, selon Crawford, les joueurs célibataires de l’AFL pourraient se retrouver aux prises avec les restrictions de rencontres.

« Le truc pour les célibataires, ces jeunes hommes qui se sentent bien dans leur peau, je pense que nous allons avoir beaucoup de problèmes avec ça », a-t-il déclaré. Dimanche des sports.

L’AFL s’attaquera sans aucun doute à tous les joueurs qui enfreignent les protocoles COVID-19 de la ligue (Getty)

« Nous allons trouver des joueurs se faufilant tout le temps et faisant la mauvaise chose. »

Alors que les joueurs se sont relativement bien débrouillés pendant la pause de l’AFL, à l’exception de quelques incidents isolés, Crawford a déclaré que la situation deviendrait plus difficile même avec des matchs en direct.

« Les joueurs veulent juste jouer, donc je suis sûr qu’ils feront la bonne chose », a-t-il déclaré.

« Ça va être difficile parce que même isolés au cours des six ou sept dernières semaines, les joueurs ont quand même pu descendre dans les parcs locaux pour s’entraîner, se mélanger et se mêler et dire bonjour aux locaux.

« Maintenant, il semble qu’ils vont être enfermés dans leurs propres maisons. »

Crawford a également déclaré que la situation ridicule des joueurs suspendus pour avoir célébré des buts sur le terrain pourrait devenir une possibilité légitime.

Bombers joue Jacob Townsend et Jayden Laverde montrent des célébrations de distanciation sociale au premier tour (Getty)

« Vous n’êtes pas autorisé à vous asseoir l’un à côté de l’autre sur le banc, mais vous avez le droit de sortir et de vous attaquer et de vous attaquer à un gang quand quelqu’un a le pied », a-t-il déclaré.

« C’est une période intéressante et nous devons juste essayer de suivre le courant et faire la bonne chose.

« Les joueurs vont parfois devoir deviner, surtout une fois qu’ils ont marqué un but et qu’ils sont vraiment excités et veulent s’embrasser. »

« Ils vont devoir changer leur façon de penser dans les airs pour s’assurer que cela ne se produise pas, sinon ils risqueraient de se voir infliger une amende ou même une suspension.

« Imaginez cela, si nous voyons un joueur suspendu pour avoir trop serré un coéquipier. »