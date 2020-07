Séville dit qu’un joueur a été testé positif au Covid-19 – Football

in

Un joueur du club de football espagnol de Séville a été testé positif au coronavirus, une semaine avant le match de l’équipe en Ligue Europa contre la Roma. Le club n’a pas révélé le nom du joueur mercredi. Il a déclaré qu’il n’avait pas présenté de symptômes du COVID-19 et qu’il était en bonne santé et isolé à la maison.

L’annonce de Séville est intervenue un jour après que le Real Madrid a déclaré que l’attaquant Mariano avait été testé positif au COVID-19 et devait également être isolé du reste de l’équipe. Madrid joue à Manchester City le 7 août en Ligue des champions.

Séville doit affronter la Roma le 6 août en huitièmes de finale de la Ligue Europa.

Séville a déclaré que le résultat positif avait été découvert lundi après que toute l’équipe ait été testée alors qu’elle revenait d’une pause après la fin du championnat espagnol.

Le club a déclaré avoir immédiatement informé les autorités sportives et sanitaires et suspendu temporairement les séances d’entraînement de l’équipe. Il a également désinfecté les installations du club conformément aux protocoles stricts en place en raison de la pandémie.

Séville a déclaré que le reste de l’équipe et les membres du club avaient déjà subi deux séries de tests depuis lundi. Personne n’a été infecté au premier tour, et les résultats du second sont attendus jeudi.

L’équipe devrait reprendre l’entraînement jeudi selon des mesures strictes de sécurité sanitaire.

