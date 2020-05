Scream 5 veut ramener Neve Campbell – / Film

Ce serait bizarre d’avoir un Crier suite sans Neve Campbellet heureusement, les créateurs de Scream 5 réaliser que. Campbell a révélé qu’elle avait eu des «conversations» sur son retour pour la dernière Crier film, qui est entre les mains de Prêt pas prêt réalisateurs Matthew Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett. Et tandis que Campbell a des réserves quant à faire un Crier film sans Wes Craven, elle n’est pas entièrement contre l’idée.

Sidney Prescott sera de retour pour plus Crier? C’est certainement possible. En parlant avec Rotten Tomatoes, Neve Campbell a confirmé qu’elle avait eu des conversations sur la reprise de ce qui est sans doute son rôle le plus célèbre:

« Nous avons des conversations – j’ai été approché à ce sujet. Le timing est un peu difficile à cause de COVID. Vous savez, nous avons commencé la conversation il y a peut-être un mois et demi seulement, donc ça va prendre un peu de temps pour comprendre comment tout ça va marcher… Nous négocions, donc nous verrons. »

Campbell a ajouté qu’elle était «vraiment inquiète de faire une autre Crier« Sans le directeur de la franchise d’origine Wes Craven, décédé en 2015. Cependant, Matthew Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, qui dirigent la prochaine suite, lui ont tendu la main, ce qui pourrait avoir scellé l’accord. « Les deux réalisateurs m’ont écrit une lettre très touchante sur Wes Craven et comment il a été une telle inspiration pour eux et comment ils veulent vraiment l’honorer, et cela signifiait beaucoup, beaucoup pour moi », a déclaré Campbell. « Alors on verra. J’espère que nous pourrons tous voir le projet d’un œil à l’autre et trouver un moyen de le réaliser. »

Campbell a joué la dernière fille Sidney Prescott dans les quatre Crier films, à partir de 1996 Crier. En réalité, Crier est l’une des rares franchise d’horreur qui a gardé ses principaux acteurs – Campbell, Courteney Cox et David Arquette – présent pendant toute sa durée (jusqu’à présent). Et même s’il pourrait être agréable pour Sidney de prendre enfin une pause et de ne pas se retrouver harcelé par plus de tueurs, avoir Campbell de retour dans le cinquième film serait un gros problème. Je n’ai qu’une suggestion: n’osez pas tuer Sidney. Je sais que quelqu’un a probablement la brillante idée de demander à Sidney de jouer le rôle de Drew Barrymore dans le premier film. Autrement dit, la victime qui est tuée avant que la carte de titre nous lance dans l’intrigue principale. Renverser Sidney après qu’elle ait survécu si longtemps semblerait vraiment bon marché. Heureusement, Campbell comprend probablement cela.

« Je suis tellement reconnaissant pour ces films », a déclaré Campbell. «J’adore Sidney Prescott. C’est toujours amusant pour moi de prendre du recul à sa place, et c’est toujours amusant pour moi de voir le casting revenir et faire à nouveau l’un de ces films et essayer d’en faire un autre bon. «

