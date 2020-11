Sarah Fuller, une joueuse de football historique, brise la barrière entre les sexes

Sarah Fuller de l’Université Vanderbilt est entrée dans l’histoire du football samedi, devenant la première femme à jouer dans un match Power Five. Elle a profité de son moment – qui l’a vue sur Twitter – pour partager un message avec des filles pour «faire de grandes choses».

«Je veux juste dire à toutes les filles que vous pouvez faire tout ce que vous voulez; vous pouvez vraiment. Et si vous avez cette mentalité tout au long, vous pouvez faire de grandes choses », a déclaré l’étudiant-athlète dans une interview avec Réseau SEC d’ESPN.

« Honnêtement, c’est tellement excitant », a déclaré le botteur. «Et le fait que je puisse représenter les petites filles qui voulaient faire ça ou qui pensaient jouer au football ou à n’importe quel sport, vraiment. Et cela les encourage à être capables de sortir et de faire quelque chose de grand comme ça.

Fuller, qui est gardien principal de l’équipe de football du championnat SEC de Vanderbilt, a rejoint le match des Commodores contre les Tigers de l’Université du Missouri en donnant le coup d’envoi de la seconde période. Bien que les Commodores aient perdu le match 41-0, Fuller a récemment aidé à mener leur équipe de football féminine à son premier titre SEC depuis 1994.

Samedi, elle a été acclamée sur les réseaux sociaux par les athlètes et les téléspectateurs pour cette étape importante. Pat McAfee, ancien parieur des Colts d’Indianapolis salué elle pour ne pas sortir des limites, abandonner un touché ou offrir une chance de revenir. Le commentateur de football universitaire Alex Kirschner l’a félicitée, l’écriture à côté d’un clip de sélection, « Sarah Fuller il l’a squibbé exactement là où elle était censée le faire (regardez les gars de la couverture de Vanderbilt tout court à droite) et l’a laissé non retournable pour Mizzou. Probablement l’une des pièces de Vandy les mieux exécutées de la journée en toute honnêteté. Journaliste sportif Holly Rowe déclaré elle était «toute étouffée».