Samsung Galaxy S21 Ultra contre Galaxy S20 Ultra 5G

On pourrait dire que Samsung n’est pas seulement en train de dévoiler son nouveau produit phare Combiné Galaxy S21 Ultra avec la dernière technologie disponible mais aussi le sortir en hiver, plus d’un mois plus tôt que d’habitude, pour une raison. Quelle pourrait être cette raison?

Les analystes coréens affirment que le détournement de parts de marché de Huawei est l’une des raisons de la sortie précoce du Galaxy S21 Ultra, mais quelque chose nous dit que Le lancement tardif de l’iPhone 12 Pro Max d’Apple a également quelque chose à voir avec cela. De cette façon, Samsung disposera d’un formidable trio de téléphones – Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra – pour aller à contre-courant iPhone 12 / Pro / Max, respectivement, juste après le pic des ventes des iPhones 2020 au premier trimestre.

Couleurs et taille d’affichage du Galaxy S21 Ultra vs S20 Ultra

Couleurs Galaxy S21 Ultra vs S20 Ultra: noir et argent (S21U) vs gris (S20U)

Écrans LTPO 6,8 « vs LTPS 6,9 »

Dynamique 120Hz @ 1440p vs statique 120Hz @ 1080p taux de rafraîchissement

Dimensions de 165,1 x 75,6 x 8,9 mm contre 166,9 x 76 x 8,8 mm Le S20 Ultra est un téléphone plutôt énorme et lourd avec une bosse de caméra géante à l’arrière. Avec les modèles S21, cependant, Samsung lance un raffinement de conception à ce qui est déjà l’un des meilleurs scores de rapport écran / corps de sa catégorie. Tout d’abord, nous avons un côté incliné et plus plat dans le coin supérieur droit qui donne l’impression que l’arrière a été coupé dans un morceau de marbre avec seulement l’îlot de la caméra debout fort et fier, fusionné avec les côtés des coins.

Samsung vise à affiner considérablement son design Infinity-O en réduisant non seulement le menton à l’avant, mais également en mélangeant la bosse de l’appareil photo avec les côtés du téléphone, laissant ainsi l’impression d’un flux de conception ininterrompu. Samsung est tellement fier de sa création de largeur de cadre d’affichage uniforme à l’avant des modèles Galaxy S21, qu’il a déposé de nouvelles fonctionnalités de conception appelées Blade Bezel et Blade Display.

La partie «lame» peut avoir quelque chose à voir avec le nouveau design Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra qui associe le cadre latéral à l’îlot de la caméra, mais il est plus probable qu’il se réfère au grand massacre du menton de Samsung à l’avant qui rase la lunette inférieure comme autant que possible.

Étant donné que seul le Galaxy S21 Ultra possède un écran légèrement incurvé, tandis que les S21 et S21 + sont dotés d’écrans plats, Samsung recourt à un léger épaississement global du cadre pour atteindre l’uniformité. En d’autres termes, Samsung a évidemment réussi à réduire le menton inférieur à 2 mm, mais c’est aussi loin que possible, étant donné que c’est la zone qui abrite le connecteur d’affichage, et, au lieu de pousser plus loin, il a simplement fait le reste de le cadre S21 / S21 + de largeur égale.

Inutile de dire que le Galaxy S21 Ultra arbore un écran QHD + incurvé de 6,8 pouces, il ne peut pas faire l’uniformité, mais de cette façon, Samsung n’aura pas à faire de compromis avec la largeur du téléphone comme il le fait pour le S21 – 151,7 mm x 71,2 mm x 8 mm, contre 151,7 mm x 69,1 mm x 7,9 mm du S20 – afin d’accueillir la lunette uniforme qui sera maintenant un peu plus large sur les côtés.

Nous le prendrions, s’il obtient le look symétrique que vous avez vu dans les rendus divulgués de la série S21. Pour le S21 Ultra, cependant, nous préférerions avoir les côtés de l’écran incurvés plutôt que l’uniformité de la lunette, car son prédécesseur est franchement gigantesque et difficile à manipuler, même sans boîtier cloué. Le menton inférieur rasé est un bonus supplémentaire qui entraîne une diminution tangible de la hauteur car, en ce qui concerne la taille globale, le Galaxy S21 Ultra est un peu plus petit que le Galaxy S20 Ultra (166,9 x 76 x 8,8 mm) à 165,1 x 75,6 x 8,9 mm.

Rien ne vaut une largeur de lunette uniforme dans un design Infinity-O Samsung «tout écran» en matière d’esthétique. Ce mélange de l’îlot de caméra avec le cadre est une décision de conception plutôt unique, et donne à l’arrière l’impression d’avoir été gravé dans un morceau de marbre, seul le jeu de caméras restant surélevé, comme pour souligner son importance. En d’autres termes, plus de mentons plus épais en bas, après que Samsung ait fait des merveilles en rétrécissant la lunette supérieure grâce au design Infinity-O avec un trou de perforation pour la caméra frontale. En bref, Samsung pourrait faire de la série Galaxy S21 les plus beaux téléphones qu’elle ait créés jusqu’à présent, affinant tous les petits compromis du design « sans lunette » qui fait fureur depuis environ deux ans.

Une autre fuite intéressante dans le rapport de sortie de la série Galaxy S21 est les couleurs qui le seront. À titre de comparaison, la série S20 est disponible en gris cosmique, noir cosmique, bleu nuage et rose nuage (Aura Red ou Cloud White sont des éditions spéciales), selon le modèle. Les choix de couleurs pour la série S21 ont maintenant également été déplacés:

Petite correction / mise à jour dans les prochains modèles S21. S21 + et 21 Ultra sont fondamentalement inversés.

S21 est toujours gris, rose, violet et blanc.

S21 + est noir, argent et violet avec rose en Corée.

S21 Ultra est noir et argent. – Ross Young (@DSCCRoss) 6 novembre 2020

Si vous êtes déçu que le Galaxy S21 Ultra ne soit disponible que dans deux couleurs un peu sombres, le nouvel argent est une belle touche, Samsung fait toujours bien l’argent, et le prix du produit phare n’est certainement pas destiné aux plus jeunes qui apprécient une palette de couleurs pour choisir et exprimer leur individualité. Samsung, cependant, fait plus que compenser cela avec le nouveau panneau d’affichage LTPO de 6,8 pouces qui effectue enfin un rafraîchissement à 120 Hz à la résolution d’affichage complète de 1440p.

Cet article dit 6,8 « 144Hz sur l’Ultra et pose des questions sur LTPO. Nous pouvons confirmer LTPO ainsi que 6,8 », nous pensons 120Hz avec une autre fonctionnalité intéressante …https://t.co/OFdefsYeFb – Ross Young (@DSCCRoss) 28 octobre 2020

Oui, à propos de cette « fonctionnalité passionnante » – le S20 Ultra a un rafraîchissement statique, le Note 20 Ultra a introduit une sorte de dynamique, mais toujours uniquement en mode écran 1080p, tandis que le Galaxy S21 Ultra fait ce que la collaboration OnePlus et Oppo avec PixelWorks a réalisé un an avant – taux de rafraîchissement dynamique complet de 120 Hz à la résolution native QHD + de l’écran. Bazinga!

S21 U

WQHD + LTPO 120 Hz

Soutenir 45W

108MP HM3

Lunette de largeur presque égale – Univers de glace (@UniverseIce) 10 novembre 2020

Spécifications, autonomie et vitesses de charge du Galaxy S21 Ultra vs S20 Ultra

Processeurs Snapdragon 875 / Exynos 1000 5nm vs Snapdragon 865 / Exynos 990 7nm

12 Go / 16 Go DDR5 1z vs 12 Go / 16 Go DDR5 1y Process RAM

Batterie 5000mAh, charge 45W

Dites ce que vous voulez de la décision ignominieuse de Samsung d’utiliser deux lignes de processeurs mobiles différentes dans ses téléphones, mais cette tendance est également là pour rester avec la série S21. Propulsé par les derniers Snapdragon 875 et le Processeurs Exynos 1000 de Qualcomm et Samsung, respectivement, le S21 Ultra ne vous laissera pas beaucoup de place pour vous plaindre, car ces deux puissants chipsets sont construits sur le processus 5 nm le plus récent.

Reste à déterminer si elles diffèrent ou non en termes de performances, de limitation thermique ou de rendu graphique. En ce qui concerne les benchmarks synthétiques, l’Exynos 1000 a obtenu un score monocœur de 1302 sur Geekbench et 4250 en multi, tandis que la version Snapdragon 875 du S21 a marqué 1159 et 4090 points, respectivement, du moins en ce qui concerne les performances brutes, l’Exynos n’est pas derrière le Snapdragon. Inutile de dire que cela pourrait également s’expliquer par une différence de vitesse d’horloge sur laquelle les prototypes d’ingénierie fonctionnaient, car le prochain Exynos obtenait un score beaucoup plus bas sur Geekbench lorsqu’il était cadencé à « seulement » 2,2 GHz.

Alors que la référence ci-dessus concerne le S21 + qui est répertorié comme ayant 8 Go de RAM, il s’agit de la version de base, et le S21 Ultra arbore une version de stockage avec la DRAM LPDDR5 de 16 Go la plus rapide et la plus grande du secteur. Samsung a commencé sa production de masse à peu près au moment où il a annoncé le Note 20 Ultra, il n’a donc pas eu le temps de l’inclure. Bummer, car la nouvelle mémoire, selon Samsung, offre la vitesse la plus élevée et la plus grande capacité jamais fournies par la DRAM mobile.

Samsung ajoute que les packs LPDDR5 peuvent transférer à un taux de 6400 mégabits par seconde (Mb / s), ce qui le rend 16% plus rapide que la mémoire LPDDR5 de 12 Go que vous trouvez sur des produits phares comme le Galaxy Note 20 Ultra. Le package de 16 Go, en particulier, peut transférer 51,2 Go de données en une seconde seulement. C’est l’équivalent du transfert de 10 contenus Full HD de 5 Go.

Le processus d’emballage 1z du module LPDDR5 l’a également rendu 30% plus fin que son prédécesseur, ce qui signifie qu’il prend moins de place à l’intérieur des smartphones. Pour fabriquer le package de 16 Go dans le S21 Ultra, Samsung n’avait besoin que de huit puces, alors que son prédécesseur basé sur le processus 1y a besoin de 12 puces pour offrir la même capacité.

Les nouvelles méthodes de production de processeur et de RAM réduisent à elles seules la consommation d’énergie. Associées à la technologie d’affichage d’actualisation adaptative LTPO plus frugale que Samsung a mise sur la série S21, ces technologies peuvent améliorer la durée de vie de la batterie du Galaxy S21 Ultra, car il est livré avec le même pack géant de 5000 mAh que son prédécesseur. Ajoutez à cela la nouvelle vitesse de charge de 45 W pour ladite batterie, et l’Ultra la fait sortir du parc en ce qui concerne la durée de vie de la batterie, au moins pour un téléphone avec cette taille d’affichage et cette liste de spécifications.

Appareil photo Galaxy S21 Ultra vs S20 Ultra

108MP ISOCELL 2.0 HM3 contre 108MP ISOCELL HM2

12MP Ultrawide

Caméras à zoom périscope 5x 48MP vs 10MP

Zoom téléobjectif 3x 10MP (S21U)

Caméra laser AF vs 3D ToF

Si vous pensiez que le S21 Ultra obtiendrait simplement l’excellent ensemble de caméras Note 20 Ultra et l’appellerait un jour, vous ne connaissez pas Samsung et sa détermination à le tuer sur le plan matériel. Non seulement le S21 Ultra est équipé de la troisième génération du capteur 108MP de Samsung, mais il ajoute également une distance de zoom téléobjectif 3x moyenne et un système de mise au point automatique au laser.

Le capteur 108MP ISOCELL HM3 est amélioré, tandis que Samsung abandonne le capteur 3D ToF sous-utilisé utilisé dans le Galaxy S20 Ultra pour éviter ses problèmes de mise au point en le remplaçant par l’autofocus laser sur le S21 Ultra, peut-être celui emprunté directement au Note 20 Ultra avec le même but.

Galaxy S21 avec le processeur Exynos de référence

L’appareil photo à objectif ultra-large 12MP reste en place, mais nous sommes heureux de signaler les retouches de la plage de grossissement optique en incluant deux capteurs 10MP pour prendre en charge le zoom périscope longue portée 5x + et le zoom moyen 3x, tout comme sur, toux, Huawei P40 Pro +, toux. Le vivaneau selfie 40MP du Note 20 Ultra est également une amélioration par rapport à la caméra frontale du Galaxy S20 Ultra.

Prix ​​Galaxy S21 Ultra vs S20 Ultra

Apple a pris la grande route et n’a pas augmenté le prix de l’iPhone 12 Pro Max par rapport à son prédécesseur, même s’il a utilisé les meilleurs capteurs de caméra de la gamme iPhone 12. Selon ces critères, Samsung prend également la grande route avec le Galaxy S21 Ultra, ce qui signifie que la base sera chère à 1399,99 $ pour tout ce matériel haut de gamme fourré à l’intérieur, tout comme son prédécesseur.

Attendez, vous ne pensiez pas que la mémoire et les processeurs les plus rapides de l’univers Android et au-delà, le rafraîchissement de l’affichage dynamique à pleine résolution, la batterie 5000mAh et le riche kit quad-caméra avec zoom périscope seraient moins chers ces jours-ci. , as tu?