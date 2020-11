Sam Rockwell Murder Mystery Film à la co-vedette Saoirse Ronan – / Film

Les mystères cinématographiques de meurtre sont de retour dans le style, et Searchlight Pictures en a un nouveau à venir qui nous passionne.

Sam Rockwell (Jojo Lapin, Sept psychopathes), Saoirse Ronan (Dame oiseau, Petite femme), et David Oyelowo (Selma, Interstellaire) ont signé pour jouer dans un mystère de meurtre sans titre se déroulant dans les années 1950, avec Rockwell et Ronan jouant des partenaires essayant de résoudre le crime.

Deadline rapporte la nouvelle du nouveau mystère du meurtre de Sam Rockwell, soulignant que Rockwell jouera le personnage principal. Voici comment le point de vente décrit l’intrigue du film:

L’histoire se déroule dans les années 1950 à Londres, un producteur de films hollywoodiens désespéré se propose de transformer une pièce de théâtre populaire du West End en film. Lorsque les membres de la production sont assassinés, l’inspecteur Stoppard (Rockwell), fatigué du monde, et le gendarme Stalker (Ronan), une recrue trop zélée, se retrouvent au milieu d’un polar déroutant dans le glamour londonien du Theatreland et de l’underground sordide.

Rockwell en tant que détective las du monde et Ronan en tant que jeune recrue enthousiaste? J’adore ce combo, et en tant que grand fan des romans d’Agatha Christie et du genre de mystère du meurtre dans son ensemble, ce thriller sans titre est maintenant l’un de mes films les plus attendus du futur immédiat. Aucune date de début de production n’a encore été fixée, et on ne sait pas qui Oyelowo pourrait jouer – je peux facilement l’imaginer comme le producteur désespéré, mais nous devrons attendre de voir.

Le film sera réalisé par Tom George, un cinéaste que je ne connais pas. Son crédit le plus récent est sur une série de la BBC intitulée Ce pays, et l’année dernière, il a réalisé six épisodes d’une comédie intitulée Défendre les coupables. Le scénario du mystère du meurtre sans titre vient de Mark Chappell, qui a écrit Le carnet du jeune médecin, Les décisions de plus en plus médiocres de Todd Margaret, et une série comique Netflix de courte durée appelée Floconné qui mettait en vedette Will Arnett.

Avec son mélange de la scène théâtrale et des aspirations hollywoodiennes, ce projet semble être un croisement entre les années 1973 Le dernier de Sheila et 1982 Piège mortel. Le premier concerne un réalisateur, un écrivain, une actrice, un producteur et d’autres types hollywoodiens qui se rassemblent sur un bateau et finissent par jouer à un jeu sournois dans lequel plusieurs d’entre eux meurent mystérieusement; le dernier est une histoire contenue sur un jeune dramaturge qui écrit une pièce brillante, mais son ancien mentor essaie de la voler et de la faire passer pour la sienne.

Quoi qu’il en soit, je suis ravi du potentiel que cela a et j’ai hâte d’en savoir plus.

