Salon offre un service gratuit aux travailleurs de première ligne pour le mois de juin – betanewsfr

Le Whole Beauty Salon and Spa de Newton fait don d’une coupe de cheveux gratuite ou d’un soin du visage express aux travailleurs de la santé, aux policiers et aux pompiers pour le mois de juin.

Conformément à l’ordre de réouverture du gouverneur Charlie Baker, les salons ouverts le lundi pour les services de coiffure et les services de spa seront disponibles dès le 8 juin.

Olga Kwasniewski, propriétaire de Whole Beauty Salon and Spa, a réfléchi à la manière dont elle et son entreprise peuvent contribuer et soutenir une communauté pendant cette période sans précédent de lutte contre le virus.

«Faire don de nos services aux travailleurs de première ligne semble une décision ultime, surtout quand une coupe de cheveux de base ou un soin du visage devient si essentiel pour ceux qui travaillent 24 heures sur 24 afin de nous garder en sécurité», a déclaré Kwasniewski. «Ils se battent pour la vie de milliers de personnes. Je crois sincèrement que la volonté de notre société de devenir une seule force nous aidera à nous tenir fermement ensemble contre ce virus.

«Je suis incroyablement reconnaissante à mon équipe, qui a instantanément accepté de soutenir cette mission», a-t-elle ajouté. «Vanessa Lyn Lavin, maître styliste principale au Whole Beauty Salon, est trop enthousiaste à l’idée de contribuer son talent et ses compétences à cette cause.»

Whole Beauty Salon fonctionne sous et se conforme aux réglementations de sécurité de l’État. Avec ces directives en place, le salon acceptera jusqu’à trois travailleurs de première ligne par jour avec leur choix de service gratuit. Au moment de la nomination, le travailleur de première ligne doit présenter une pièce d’identité valide qui vérifie l’occupation.

Les rendez-vous peuvent être pris en ligne via www.vagaro.com/wholebeautysalon en sélectionnant «Service de premier répondant», par téléphone au 617-955-1551 ou en visitant www.wholebeautysalon.com.

Whole Beauty Salon and Spa au 74 Langley Road au coeur de Newton Center. L’équipe hautement qualifiée de coiffeurs, esthéticiennes, techniciennes en ongle et massothérapeutes sont des experts offrant des services de haute qualité. Tous les services et traitements ont pour objectif d’obtenir un look complet personnalisé adapté aux besoins et à la personnalité des clients, en utilisant les dernières technologies de pointe et les produits biologiques naturels.