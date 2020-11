Ryan Murphy lance en plaisantant une émission sur la «  famille Trump Crime  »

Le showrunner prolifique Ryan Murphy a plaisanté sur Twitter en disant que sa prochaine série limitée pourrait concerner la famille Trump, qui bien sûr ne reviendra pas à la Maison Blanche maintenant que Joe Biden a remporté la présidence.

«Je suis ravi d’annoncer ma nouvelle série limitée JAIL. Chaque épisode de ce tour de joie en six épisodes mettra en vedette des membres de la famille du crime Trump alors qu’un par un ils font l’objet d’une enquête, sont reconnus coupables puis sont contraints de payer pour leurs crimes contre l’Amérique et l’humanité en général » tweeté le samedi.

Murphy a inclus une maquette d’image promotionnelle mettant en vedette Donald Trump, Jr., Melania Trump, Donald Trump, Ivanka Trump et Eric Trump. Jared Kushner et l’autre fille adulte du président, Tiffany Trump, étaient portés disparus, mais il y avait un slogan: «Une famille. Six épisodes. D’innombrables charges. »

Ce n’est pas la première fois que Ryan Murphy – de la renommée de «American Horror Story» et «Glee» – joue avec l’idée d’inclure Trump dans son travail. Il a failli faire jouer Trump à James Van Der Beek dans «Pose».

« [James] Le rôle de Van Der Beek dans le premier projet a été écrit pour être un jeune Trump, et Evan [Peters] allait être le rédacteur de discours », a déclaré Murphy à Entertainment Weekly dans une interview en 2018. Le co-créateur Brad Falchuk a ajouté:« J’ai écrit beaucoup de dialogues avec Trump, ce qui était très amusant à écrire. Je pense que je l’avais abattu.

Sur «Pose», Van Der Beek et Peters jouent tous deux des hommes en quête de pouvoir dans le monde des affaires qui travaillent pour l’actuel POTUS à Trump Tower en 1987. Il y avait une bonne raison pour laquelle Murphy et Falchuk ont ​​décidé de supprimer Trump en tant que personnage réel dans le série, qui portait principalement sur la culture de la salle de bal à Harlem.

«Les élections ont eu lieu et nous nous sommes dit:« Personne ne veut le voir »», expliquait Ryan Murphy à l’époque. «Et puis ça allait être un acteur se faisant passer pour quelqu’un qui est déjà une caricature, et je me suis dit: ‘Eh bien, ça va juste vous sortir de la série.’»