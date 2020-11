Rory Stewart dit que Boris Johnson pourrait «  finir par être renversé  » à cause de la crise de Covid-19

Boris Johnson pourrait «finir par être renversé» par la pandémie de coronavirus, a déclaré l’ancien candidat à la direction des conservateurs Rory Stewart. M. Stewart a soutenu que le Premier ministre avait montré des faiblesses similaires au président américain Donald Trump, qui a perdu les élections américaines plus tôt ce mois-ci. Il a déclaré: «Ce qui a vaincu Donald Trump à la fin, c’est Covid, ce qui bat toujours. les populistes, c’est leur incapacité à gérer sérieusement, à s’intéresser aux détails d’une crise. »S’il se retrouve dans une situation difficile, il finit par être renversé, ce sera à cause de cela. Ce sera parce que c’est exactement le genre de problème qui est sa plus grande faiblesse. « » Il dira tout ce qui lui convient « M. Stewart a ajouté que M. Johnson ferait généralement » tout ce qui va l’aider à voter « , ajoutant qu’il a » « Sur l’impulsion du moment où il est sur place, il dira tout ce qui lui convient », a ajouté M. Stewart. Le Premier ministre est actuellement confronté à une révolte des députés d’arrière-ban conservateurs. (Getty) «Tout ce qui va l’aider avec les votes. Parfois, il ne dit tout simplement pas la vérité parce qu’il aime juste rendre les gens heureux. «Il ne craint pas de laisser tomber les gens. En fait, à certains égards, il a traversé la vie, plus de 50 ans, en faisant cela encore et encore, et sans jamais vraiment avoir d’ennuis. »M. Stewart a quitté le Parlement aux élections de 2019 après avoir été expulsé du Parti conservateur par M. Johnson pour s’être rebellé sur le Brexit. Il a ensuite lancé une course indépendante malheureuse pour le maire de Londres, mais s’est retiré de la course après que la pandémie ait retardé les élections d’un an. Il enseigne maintenant la politique et les relations internationales à l’Université de Yale. La révolte d’arrière-ban intervient alors que M. Johnson fait face à une révolte des députés d’arrière-ban conservateurs à propos de la dernière annonce des niveaux de coronavirus.Les députés doivent voter sur les mesures la semaine prochaine à la Chambre des communes, le Premier ministre pouvant dépendre du soutien du Parti travailliste pour les faire approuver. M. Johnson a reconnu vendredi que les gens se sentaient «frustrés», en particulier dans les zones à faible taux d’infection qui sont désormais confrontées à des restrictions plus strictes qu’avant le verrouillage.Le député conservateur Craig Mackinlay, dont la circonscription de South Thanet a le deuxième taux R le plus élevé du Royaume-Uni, a déclaré samedi, il envisage de voter contre les nouvelles restrictions à plusieurs niveaux. Il a déclaré à BBC Breakfast qu’il favoriserait plutôt une «autorégulation» naturelle qui, selon lui, se produit lorsque les gens voient le taux R dans leur région commencer à augmenter. Le président du comité d’arrière-ban conservateur de 1922, Sir Graham Brady, a accusé le gouvernement de violer les «droits fondamentaux de l’homme». sociation