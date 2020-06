‘Rock Star’ est le cousin du rock des années 1980 muet de ‘Boogie Nights’, et c’est amusant comme l’enfer / Film

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé tout en prenant ses distances sociales pendant la pandémie de COVID-19.)

Les séries: Rock star



Où vous pouvez le diffuser: HBO Max

The Pitch: Nominé aux Oscars Mark Wahlberg, qui a trouvé la gloire dans le hip hop en tant que visage et corps torse nu de Marky Mark et du Funky Bunch, revient à ses racines musicales dans cette rêverie ultime fantastique. le Boogie NightLa star de s sillonne un territoire familier dans cette histoire d’un réparateur de photocopieuses qui passe du clair de lune en tant que chanteur principal d’un groupe de reprises de heavy metal au nouveau leader du groupe auquel il rend hommage chaque semaine. Qui ne voudrait pas voir Mark Wahlberg couronner du métal ringard dans un costume en cuir avec des flammes partout?



Pourquoi est-il essentiel de regarder: Ecoute, je ne vais pas prétendre que Rock star est un visionnement essentiel, mais c’est une façon assez amusante de passer le temps si vous voulez un film bizarre de musique bizarre avec une bande-son d’enfer, comprenant à la fois des succès rock familiers des années 1980 et quelques chansons métal accrocheuses mais ringardes du groupe fictif Steel Dragon. Bien qu’il soit inspiré par l’histoire réelle de Tim « Ripper » Owens, un chanteur d’un groupe hommage à Judas Priest qui a été choisi pour remplacer le chanteur Rob Halford lorsqu’il a quitté le groupe, il s’agit d’un voyage totalement fictif dans le monde du rock. Le film est d’autant mieux pour lui, car il permet tous les clichés glorieusement loufoques que vous attendez d’un film comme celui-ci.

Mark Wahlberg joue Chris «Izzy» Cole, un réparateur de photocopieuses qui a consacré tout son temps libre à adorer le groupe de métal Steel Dragon. Cela comprend la formation d’un groupe de couverture appelé Blood Pollution, inspiré par l’une des chansons phares du groupe. Mais le groupe n’est pas aussi à recréer méticuleusement les chansons et la mise en scène de Steel Dragon que Chris, et ils préfèrent jouer leurs propres chansons originales. Donc, le groupe, qui comprend Timothy Olyphant dans un pantalon en cuir et une horrible perruque, expulse Chris.

Mais heureusement, certaines groupies enregistraient l’un des concerts de Blood Pollution, et Steel Dragon arrive juste à le retrouver en tant que candidat pour remplacer leur héritier chanteur principal, Bobby Beers (Jason Flemyng), qui n’est pas tout à fait le dieu du métal que Chris pensait qu’il était. De là, c’est un tour de montagnes russes rapide qui grimpe les rêves ultimes de gloire et de fortune pour un rocker en herbe des années 1980. Il y a tout le sexe, la drogue et le rock and roll dont il a besoin, et Chris, qui porte maintenant le nom d’Izzy, achète même sa propre Batmobile (de l’émission de 1966). Il s’amuse beaucoup avec Dominic West en mode rocker britannique complet, et Timothy Spall étant juste la bonne quantité de sleazy. Mais ce qui monte doit descendre, et Izzy a des leçons totalement prévisibles à apprendre sur la vie d’une rock star, surtout quand il s’agit de maintenir sa relation avec sa petite amie Emily (Jenifer Aniston).

Rock star trouve Mark Wahlberg sur presque exactement le même arc de caractère que Dirk Diggler dans Boogie Nights. Mais ce n’est pas exactement le genre de cinéma réfléchi ou significatif que Paul Thomas Anderson propose. Toutefois, Rock star a cette énergie envoûtante et vivante d’un film qui aurait peut-être mieux résisté au milieu des années 90 au lieu d’arriver quelques jours seulement avant les attentats terroristes du 11 septembre, un sort qui a peut-être fini par le rendre encore plus oubliable qu’il autrement aurait été. Je suppose que ça fait depuis avec le réalisateur Stephen Herek (Ne dites pas à maman la gardienne morte, les canards puissants) à la barre.

Tous les films ou émissions de télévision que nous suggérons ici dans The Quarantine Stream ne seront pas un chef-d’œuvre. Parfois, vous avez juste besoin d’une belle pièce de cinéma trash pour aider la journée à descendre un peu plus facilement. Rock star est le genre de film que vous devriez vous asseoir pour regarder avec des nachos et un bon whisky, et laissez simplement la majesté de l’impressionnante synchronisation labiale de Mark Wahlberg vous envahir. C’est beaucoup mieux que de penser à un autre La maison de papa film. Je veux dire, allez, regardez ça:

