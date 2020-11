Robbie Savage pense que son rival de 100 millions de livres sterling serait «  incroyable  » pour Liverpool – .

Photo de Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Robbie Savage a suggéré sur BT Sport 3 (14 h 49, 21 novembre 2020) qu’Aston Villa, le milieu de terrain offensif Jack Grealish deviendrait un meilleur joueur à Liverpool ou à Manchester City.

L’ancien milieu de terrain du comté de Derby estime que Grealish, qui peut également fonctionner en tant qu’ailier, vaut maintenant 100 millions de livres sterling.

Savage pense que dans une meilleure équipe comme Liverpool ou City, l’international anglais de 25 ans serait «incroyable».

L’ancien international gallois a déclaré à propos de Grealish sur BT Sport 3 (14 h 49, 21 novembre 2020): «Il doit gagner 100 millions de livres sterling sur ce marché des transferts. Aucun doute là dessus. Il doit avoir 100 millions de livres sterling.

«Imaginez-le aussi avec de meilleurs joueurs autour de lui. Imaginez-le dans une équipe de Man City ou de Liverpool. Incroyable. »

Jack Grealish à Liverpool?

Liverpool a une bonne unité offensive, mais la signature de Diogo Jota de Wolverhampton Wanderers à l’été 2020 montre que les champions en titre de Premier League ne sont pas opposés à faire appel à des joueurs de qualité et axés sur l’attaque.

Il est difficile de voir Villa encaisser Grealish lors du mercato de janvier, et le joueur lui-même peut ne pas vouloir quitter le club qu’il soutient.

Cependant, si les Reds offraient beaucoup d’argent et montraient à Grealish ce qu’il serait capable de réaliser s’il déménageait à Anfield l’été prochain, alors un transfert pourrait avoir lieu.

Photo de Michael Regan / Getty Images

Louange au duo de Liverpool

Pendant ce temps, le défenseur de Leicester City, James Justin, a fait l’éloge du duo de Liverpool Rhys Williams et Curtis Jones à Goal.com.

Justin joue avec le défenseur central Williams et le milieu de terrain Jones pour les moins de 21 ans de l’Angleterre.

Le défenseur de 22 ans a fait l’éloge des deux joueurs de 19 ans et pense qu’ils ont un bel avenir devant eux.

Justin a déclaré à Goal.com: «La première fois que je me suis entraîné avec les deux, j’ai été vraiment impressionné par le talent qu’ils avaient. Pour être honnête, je n’avais pas vu grand-chose de leur talent quand j’avais regardé le football parce qu’ils n’étaient que des allées et venues [of the first team], mais avec un peu de chance, ils pourront maintenant avoir quelques jeux à leur actif et montrer à tout le monde la capacité qu’ils ont.

«J’ai vu ça de première main et ce sont définitivement de bons joueurs pour Liverpool. J’espère qu’ils pourront devenir des joueurs réguliers de la première équipe.

Tom Flathers / Manchester City FC via Getty Images

