Rishi Sunak prévient que les gens verront un «  choc économique mis à nu  » au printemps

Le chancelier Rishi Sunak a averti que les gens verront bientôt un «choc économique mis à nu» alors que les dégâts infligés par la pandémie de coronavirus deviennent de plus en plus apparents, avec des temps difficiles à venir. Alors qu’un paquet de 3 milliards de livres sterling de nouvelles dépenses pour aider le NHS à se remettre de la pandémie devrait être annoncé mercredi dans le Spending Review, M. Sunak a déclaré que l’impact de Covid sur l’économie devait être payé. Les emprunts en octobre ont atteint 22,3 milliards de livres sterling, la dette du secteur public dépassant désormais les 2000 milliards de livres sterling, et la chancelière a déclaré que les niveaux d’emprunt élevés ne pouvaient pas durer «indéfiniment». Le Bureau des statistiques nationales a déclaré que le gouvernement emprunte le mois dernier. a atteint le chiffre d’octobre le plus élevé depuis le début des relevés mensuels en 1993 – soulignant «l’effet substantiel» de la pandémie sur les finances publiques. M. Sunak a indiqué que les impôts pourraient devoir commencer à augmenter l’année prochaine, et qu’il pourrait y avoir des réductions de dépenses, mais si l’économie est en difficulté est une «question de timing». Des finances publiques viables Les infirmières et le personnel du NHS protestent après avoir été exclus d’une récente annonce d’augmentation de salaire. Près de 900000 travailleurs du secteur public ont reçu une augmentation de salaire supérieure à l’inflation, mais les infirmières et les jeunes médecins n’ont pas été inclus car ils ont conclu un accord distinct de trois ans en 2018 (Photo: Guy Smallman / Getty Images) S’adressant au Sunday Times, M. Sunak a déclaré: «Les gens verront l’ampleur du choc économique mise à nu. Nous pouvons voir les données tous les mois, et il est évident que le choc auquel notre économie est confrontée en ce moment est important. « La meilleure chose à faire est de soutenir l’économie, et l’emploi est ma priorité numéro un, mais – évidemment – vous pouvez ne soutenez pas les emprunts à ce niveau indéfiniment, «Une fois [the crisis] nous devrons déterminer quelle est la meilleure façon de revenir à des finances publiques viables. «J’espère qu’au printemps, avec des nouvelles positives sur les tests de masse et les vaccins, nous pourrons commencer à regarder vers l’avenir.» Les dépenses de M. Sunak La révision est très attendue, mais pourrait également déclencher une action revendicative s’il confirme que le gouvernement imposera un plafond salarial à des millions de travailleurs du secteur public.Les syndicats ont réagi avec colère aux informations selon lesquelles la chancelière annoncerait une limite de salaire, bien que les médecins et les infirmières de première ligne du NHS La chancelière fantôme du travail, Anneliese Dodds, a exhorté samedi M. Sunak à utiliser son examen pour empêcher un retour aux conditions qui ont permis au Royaume-Uni d’être «si durement touché par la pandémie». fondements de cette reprise »dans sa mise à jour financière de mercredi pour éviter que les stocks d’équipements de protection ne diminuent, que les services locaux redeviennent« à genoux »et que les familles se retrouvent avec peu d’économies et« des difficultés d’esprit h le coût de la vie ».« Et cela doit inclure de travailler ensemble pour construire un avenir meilleur et plus sûr pour notre pays, afin que nous ne retournions pas la fragilité et l’instabilité de la façon dont les choses étaient », a-t-elle déclaré à la coopérative Conférence du gouvernement local du parti – Réduire la pression sur le NHS Près de 5000 personnes de plus sont mortes de problèmes cardiaques que prévu depuis le début de la pandémie de coronavirus, a averti un organisme de bienfaisance (Photo: Peter Byrne / PA Wire) Le Trésor a déclaré le paquet de 3 milliards de livres sterling pour le NHS aiderait à réduire les arriérés dans le service de santé, avec des milliers de contrôles, de scans et d’opérations retardés en raison de la pandémie.Le nombre de personnes en attente de traitement par an est passé d’environ 1500 en février à 140000 en septembre, a noté le Trésor. Bien que le financement supplémentaire ne s’applique qu’à l’Angleterre, les administrations déconcentrées en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord recevront un financement équivalent via la formule Barnett. Environ 1,5 milliard de livres sterling seront utilisés pour atténuer la pression existante. s dans le service de santé et 500 millions de livres sterling aideront à soutenir les services de santé mentale.M. Sunak dévoilera également la stratégie nationale d’infrastructure, très retardée, pour 100 milliards de livres sterling de dépenses à long terme pour aider à lutter contre la crise climatique et investir dans les transports. modifient également le «livre vert» du Trésor, un ensemble de règles visant à déterminer la valeur des projets gouvernementaux qui sont censés favoriser Londres et le sud-est de l’Angleterre.

