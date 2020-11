Rishi Sunak établira des plans pour des milliers d’emplois supplémentaires dans le secteur public dans le nord de l’Angleterre lors de l’examen des dépenses

Rishi Sunak établira des plans pour créer des milliers d’emplois dans le secteur public dans le nord de l’Angleterre dans le cadre du programme de mise à niveau du gouvernement lors de sa première révision des dépenses la semaine prochaine. Le gouvernement s’est engagé à déplacer environ 22 000 emplois hors de Londres et du sud-est et devrait annoncer l’emplacement du nouveau siège nord du Trésor dans les semaines à venir. Le bulletin i politique réduit le bruit La chancelière décrira également des milliards de livres d’investissement dans les infrastructures à travers le pays et exposera la stratégie nationale en matière d’infrastructure tant attendue, qui expliquera comment le gouvernement entend dépenser son budget d’infrastructure de 600 milliards de livres sterling sur le cinq prochaines années. Les responsables du Trésor disent que cela comprendra un «acompte» sur un certain nombre de politiques phares du gouvernement, y compris le déploiement du haut débit par fibre optique dans certaines parties du Royaume-Uni, l’investissement dans les défenses contre les inondations et les systèmes de transport. M. Sunak a déclaré: «Nous sommes absolument déterminés à améliorer les opportunités afin que ceux qui vivent dans tous les coins du Royaume-Uni reçoivent leur juste part de notre prospérité future.» Le chancelier fait face à des menaces de grève après qu’il est apparu qu’il était sur le point de geler les salaires du secteur public pour des millions de travailleurs à travers le Royaume-Uni dans le but de reconstruire les finances du pays à la suite de la pandémie. On s’attend à ce que M. Sunak inaugure une nouvelle ère de restrictions salariales dans le secteur public car il est confronté à un déficit qui est en passe d’atteindre un record en temps de paix en 2021. Les médecins et les infirmières de première ligne du NHS devraient être exemptés de tout plafond en reconnaissance de La chancelière de l’ombre Anneliese Dodds a réagi avec colère à la perspective d’un gel des salaires après une année aussi tumultueuse, l’un d’eux affirmant qu’une action revendicative ne pouvait être exclue.Le Trésor a déclaré ne pas commenter la spéculation, mais a déclaré La modération salariale dans le secteur public a été mentionnée par M. Sunak en juillet lors du lancement de l’examen des dépenses. Mark Serwotka, secrétaire général du syndicat des services publics et commerciaux, a déclaré: «Les fonctionnaires ainsi que des millions d’autres travailleurs du secteur public ont fait fonctionner le pays partout. cette pandémie, et la dernière chose qu’ils méritent est un autre gel des salaires. »Un nouveau rapport du Center for Policy Studies (CPS) a déclaré que les travailleurs du secteur privé avaient beaucoup plus souffert de la Le groupe de réflexion de centre-droit a déclaré que des mesures étaient nécessaires pour garantir que le marché du travail ne soit pas injustement pondéré en faveur du secteur public.« Irresponsable »Il a déclaré qu’un gel des salaires de trois ans dans le secteur public pourrait économiser jusqu’à 23 milliards de livres sterling, contribuant à combler le trou dans les finances publiques ouvert par la pandémie. La chancelière de l’ombre Anneliese Dodds a déclaré: «Les travailleurs de première ligne de Covid ont permis à notre pays de traverser cette pandémie. Des milliers d’entre eux ont perdu la vie dans le processus. »Aujourd’hui, au milieu d’une deuxième vague meurtrière, la chancelière veut geler leur salaire. C’est un choix irresponsable à faire pour l’économie. » Examen des dépenses – Ce à quoi nous pouvons nous attendre cette semaine Rishi Sunak s’engagera à remettre les finances du pays sur une «voie durable» lorsqu’il présentera son examen des dépenses la semaine prochaine. Le chancelier a été contraint de déchirer ses plans de dépenses à plusieurs reprises tout au long de l’année, la pandémie ayant ravagé l’économie à hauteur d’environ 200 milliards de livres sterling. Le déficit devrait atteindre un record en temps de paix en 2020-2021, avec des emprunts d’un peu plus de 2 milliards de livres sterling. Afin de combler le vide des finances publiques, M. Sunak devrait imposer un gel des salaires du secteur public, y compris ceux des enseignants, des policiers et des fonctionnaires. Le personnel du NHS sera exempté. Une réduction temporaire de l’engagement du Royaume-Uni à consacrer 0,7% de son PIB à l’aide à l’étranger devrait également faire partie des plans de la chancelière, ramenant le niveau à 0,5%. Il peut adhérer aux engagements de dépenser 1,6 milliard de livres sterling pour réparer les nids-de-poule sur les routes locales en 2021-2022, une partie des dépenses en capital de 600 milliards de livres sterling que le gouvernement a promises. M. Sunak expliquera également les modifications apportées au livre vert, qui présente l’analyse coûts-avantages des dépenses d’infrastructure. Jusqu’à présent, il a été biaisé vers Londres et le sud-est, mais cela sera déchiré pour stimuler les dépenses dans le nord et les Midlands.

Mw-tools Détergent prêt à l'emploi MW-Tools RFU25 Détergent prêt à l'emploi à base d'eau, qui convient pour remplacer les produits de nettoyage à froid à base de solvants. Peut être utilisé dans différents secteurs de l'industrie pour un nettoyage manuel, dans un évier ou par pulvérisation. Propriétés : Utilisable sur l'acier au carbone, l'aluminium, les

Primagran Évier en granit Prague L'évier en granit Prague est un élégant modèle avec un bac doté d’un égouttoir très pratique. Le design minimaliste sans éléments décoratifs supplémentaires attire l'œil et rend l'ensemble très élégant. L'évier Prague peut être installé dans les plans de travail à partir de 60 cm, c'est donc une solution

Primagran Évier en granit Prague L'évier en granit Prague est un élégant modèle avec un bac doté d’un égouttoir très pratique. Le design minimaliste sans éléments décoratifs supplémentaires attire l'œil et rend l'ensemble très élégant. L'évier Prague peut être installé dans les plans de travail à partir de 60 cm, c'est donc une solution

Primagran Évier en granit Prague L'évier en granit Prague est un élégant modèle avec un bac doté d’un égouttoir très pratique. Le design minimaliste sans éléments décoratifs supplémentaires attire l'œil et rend l'ensemble très élégant. L'évier Prague peut être installé dans les plans de travail à partir de 60 cm, c'est donc une solution

Primagran Évier en granit Prague L'évier en granit Prague est un élégant modèle avec un bac doté d’un égouttoir très pratique. Le design minimaliste sans éléments décoratifs supplémentaires attire l'œil et rend l'ensemble très élégant. L'évier Prague peut être installé dans les plans de travail à partir de 60 cm, c'est donc une solution

Primagran Évier en granit Prague L'évier en granit Prague est un élégant modèle avec un bac doté d’un égouttoir très pratique. Le design minimaliste sans éléments décoratifs supplémentaires attire l'œil et rend l'ensemble très élégant. L'évier Prague peut être installé dans les plans de travail à partir de 60 cm, c'est donc une solution