Revue vidéo – Justice League Dark: Apokolips War

EJ Moreno présente le nouveau film d’animation DC, Justice League Dark: Apokolips War…

La série actuelle de films d’animation DC se termine. Justice League Dark: Apokolips War est une bataille totale entre les dieux, les monstres et nos super-héros préférés qui ne lâcheront pas jusqu’à la fin. Dans cette revue vidéo, EJ explique pourquoi il aime tant ce film et pourquoi il pense que c’est une conclusion appropriée à six ans de films. Cependant, il comprend la brutalité et les spectateurs se frottant à la fin sombre dans le mauvais sens.

Les plus grands super-héros du monde s’affrontent une fois pour toutes contre le despotique Darkseid – avec le destin de toute l’humanité en jeu – dans Justice League Dark: Apokolips War, la prochaine entrée de la populaire série de films DC Universe. Produit par Warner Bros Animation, DC et Warner Bros Home Entertainment, Justice League Dark: Apokolips War arrive cette semaine et présente le plus grand casting de super-héros de l’histoire de DC Universe Movies avec des dizaines d’acteurs / personnages mis en lumière dans un grand ensemble de talent reprenant leurs rôles dans ce continuum d’histoire de six ans.

Justice League Dark: Apokolips War comprend une distribution de voix qui comprend Matt Ryan (Constantine), Jerry O’Connell (Superman), Taissa Farmiga (Raven), Jason O’Mara (Batman), Rosario Dawson (Wonder Woman), Shemar Moore (Cyborg), Christopher Gorham ( The Flash), Rebecca Romijn (Lois Lane), Rainn Wilson (Lex Luthor), Camilla Luddington (Zatanna), Ray Chase (Etrigan), Hynden Walch (Harley Quinn), Stuart Allan (Damian Wayne), John DiMaggio (King Shark) , Sachie Alessio (Lady Shiva) et Tony Todd (Darkseid).