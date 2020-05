Revue Netflix – Space Force

Shaun Munro passe en revue la première saison de Space Force de Netflix…

La nouvelle série de comédie de science-fiction de Netflix Force spatiale voit Greg Daniels, le créateur de la version américaine de Le bureau, fait équipe avec la star de cette série, Steve Carrel, pour une satire thématique sur l’espace qui, malgré tous les talents de sa distribution, finit par se déformer.

Une sitcom en milieu de travail pas tout à fait différente Le bureau, Force spatiale suit le général quatre étoiles Mark R. Naird (Carell), qui malgré ses aspirations à diriger l’US Air Force, est exploité par le président lui-même pour diriger la dernière branche des forces armées, la Force spatiale, alors qu’ils montent une mission pour obtenir L’Amérique de retour sur la Lune.

Il n’y a pas de prix pour avoir compris que Force spatiale est un spectacle très centré sur notre moment présent – non, pas le Coronavirus, mais l’administration Trump, vaguement représentée ici par le défilé systémique de bouffons qui opèrent dans et autour de Space Force.

Malheureusement, il faut dire que les os satiriques sont déjà nus, sinon entièrement nettoyés, étant donné l’omniprésence des nervures de Trump dans la culture pop à l’heure actuelle. Il n’est pas facile de trouver un angle pour se moquer du POTUS qui est à la fois frais et drôle, comme le prouvent les dix épisodes de cette série. Dans ce qui doit passer pour de la retenue, Daniels au moins ne prépare pas un remplaçant présidentiel littéral; en fait, nous ne voyons pas du tout le «leader du monde libre» tout au long de la série.

Mais Force spatiale«le problème de s est plus que simplement Trump étant un fruit trop bas pour soutenir cinq heures de comédie de binge-baiting; il y a un sentiment distinct que la marque de comédie généralement lâche de Daniels ne cadre pas bien avec le style élégant et à gros budget de cette émission.

On ne peut nier la netteté de Space Force ensemble visuel – en particulier sa conception de production élégante et ses effets visuels brillants – mais on soupçonne que c’est au détriment de l’approche plus souple et de forme libre possible dans une offre plus techniquement poreuse comme Le bureau.

En fait, il est facile de voir comment l’approche mock-doc s’est bien adaptée à cette prémisse; à tout le moins, il ne se sentirait pas aussi anémique et sous vide. Enfer, même une tentative de mi-série pour capturer l’énergie maniaque de tout Communauté’Les épisodes emblématiques de paintball – échangés ici pour une bataille de fusils BB dans le désert – apparaissent comme étrangement laborieux et sans charme.

Dès son tout premier épisode, il n’y a rien de plus que le petit rire occasionnel, et il reste plusieurs épisodes avant que la série ne s’installe dans une rainure de watchability cohérente.

Les problèmes mentionnés ci-dessus ne sont pas seulement un récit central lent et dispersé qui s’étire de façon épaisse, mais une sensibilité comique tendue trop dur pour être moderne avec un M. Au-delà des allusions de Trump, il y a des hochements de tête dignes de gémissements à Twitter, TikTok, Brexit, l’univers cinématographique Marvel et oui, Jeffrey Epstein; vous pouvez pratiquement sentir l’algorithme de Netflix effectuer une trace sur le pouls de Twitter.

Sans surprise, Force spatiale n’est pas seulement un recueil de manigances de science-fiction stupides, car une tentative semi-sérieuse est également faite pour offrir un arc dramatique gratifiant à Naird et à sa famille. Pourtant, malgré les performances solides de Diana Silvers et Lisa Kudrow en tant que fille et épouse de Naird respectivement, ces intrigues ombragent rarement en dehors des lignes de prix de sitcom-y génériques et trop sentimentaux.

Loin des menottes de la télévision en réseau, Daniels est au moins autorisé à infuser son émission à la fois de blasphèmes et de thématiques plus risquées, bien qu’il ne fasse honnêtement pratiquement rien pour élever la comédie de l’émission, se résumant à des invocations occasionnelles du mot F pour la plupart partie.

Ce qui garde Force spatiale à flot même quand il est comiquement bénin, alors, est apparemment son casting. Ce n’est pas la meilleure heure de Carrel, mais il fait de son mieux avec le matériau intermédiaire, et évite sensiblement de faire de Naird quelque chose de purement caricatural d’une figure de la vie réelle – que ce soit Trump ou autre.

La série est cependant catégoriquement volée par John Malkovich, dont le Dr Adrian Mallory sert le ballast digne de la série à presque tout moment. Son calme impassible contraste fortement avec l’approche plus large de Carell, et sans rien gâcher, Malkovich a la possibilité amusante de montrer un truc que vous ne saviez probablement même pas qu’il avait dans sa manche.

Bien que la majeure partie du spectacle soit à deux entre Carell et Malkovich, la distribution de soutien est colossale et pourtant, malgré la participation de Daniels, étrangement sous-utilisée. Ben Schwartz joue le directeur intelligent des médias sociaux de Space Force, F. Tony Scarapiducci, et n’est pas à un million de kilomètres de son Parcs et loisirs le personnage Jean-Ralphio – à peine une mauvaise chose – tandis que Jimmy O. Yang apporte quelques rires sporadiques en tant que scientifique travaillant sur la mission sur la lune.

Pourtant, malgré son charisme clair, le rôle de Tawny Newsome en tant que pilote d’hélicoptère, Angela Ali, se sent curieusement souscrit, et Ginger Gonzaga, qui est de manière détournée la vedette en tant que membre du Congrès Anabela Ysidro-Campos – une parodie évidente mais amusante d’Alexandrie Ocasio-Cortez – méritait probablement une plus grande rôle aussi.

Plus décevant, Jane Lynch, Noah Emmerich, Diedrich Bader et Patrick Warburton sont relégués à des camées glorifiés en tant que chefs de diverses branches des forces armées américaines. Dans des enjeux de camée légèrement plus divertissants, Fred Willard, décédé il y a moins de deux semaines, se présente pour quelques brefs séjours en tant que père âgé de Naird, et même avec sa fragilité évidente, rappelle à tout le monde pourquoi sa perte a été un coup si écrasant.

Autant que Force spatiale peut être en deçà de l’équipe extrêmement talentueuse qu’elle rassemble – notamment des réalisateurs PaddingtonPaul King et MudboundC’est Dee Rees – ce n’est certainement pas terrible par aucun moyen, et ne disparaît jamais en dessous d’être au moins passable. Les épisodes sont sensiblement de la taille d’une bouchée et se déplacent le plus souvent assez rapidement – à l’exception du bâillon allongé occasionnel – même si le coup de tête de la saison d’une conclusion confirme probablement qu’il est mieux considéré comme une expérience unique qu’une nouvelle plante vivace prometteuse pour le streamer .

Bien qu’il soit tout à fait juste de dire que de nombreuses sitcoms ne trouvent pas leurs bases solides avant la saison deux – à savoir Parcs et loisirs et la propre série phare de Carell – la fondation se sent assez détrempée dans ce cas pour ne pas poser suffisamment de promesses pour une deuxième remise des gaz.

Porté à la décence en grande partie par les performances de jeu de John Malkovich, Force spatiale est néanmoins une performance médiocrement décevante pour sa distribution et son équipe ultra-talentueuses.

Shaun Munro – Suivez-moi sur Twitter

