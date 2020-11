Résultats sur le match nul du Bayern contre le Werder

Pour la première fois depuis une demi-éternité, le FC Bayern ne quitte pas le terrain en vainqueur face au Werder Bremen. Manuel Neuer secoue froidement le cauchemar espagnol, le jeune Jamal Musiala, en revanche, paie la misère. Quatre découvertes de l’Allianz Arena.

Pendant longtemps, le déplacement obligatoire à Munich pour l’entourage de Brême a dû ressembler à une visite chez un dentiste particulièrement impitoyable qui aime forer. Les aurores boréales du sud de la république étaient régulièrement battues à un tel point que la simple pensée de l’Allianz Arena a conduit à des attaques de panique à l’égard des trous (défensifs).

En ce samedi après-midi, le peuple hanséatique avait rarement lieu de s’inquiéter. Sans plus tarder, ils ont bouché les trous eux-mêmes, n’ont pas laissé se dérouler les bourreaux des années précédentes et sont finalement rentrés chez eux avec une sensation agréable. Quatre aperçus du match nul 1-1 entre le FC Bayern et le Werder Brême.

Pas de comparaison avec la saison précédente: le trou de Brême avec « record ennuyeux »

Le terme qui était particulièrement populaire auprès des responsables du Werder après la rencontre était «courageux». Le directeur sportif Frank Baumann avait généralement vu une apparition courageuse, Florian Kohfeldt soulignant particulièrement le courage ludique en possession du ballon.

À 29,6% – comme prévu – ce n’était pas particulièrement généreux, mais lorsque les invités avaient le ballon dans leurs rangs, ils savaient surtout quelque chose d’utile à voir avec cela. Au final, les verts-blancs ont même réussi plus de tirs sur le but adverse que l’équipe munichoise (3: 2, source: Opta), ce qui a à l’inverse parlé de l’excellent travail du réseau défensif (équilibre duel: 50,4 à 49,6 du point de vue de Brême ).

« Contrairement aux autres matches, nous avons tout simplement eu trop peu de bonnes occasions de marquer », a déclaré le gardien du Bayern Manuel Neuer et a indirectement félicité l’équipe de Kohfeldt. Thomas Müller voulait que Brême défende « avec cinq hommes dans la chaîne ». ne l’a pas compris comme un reproche, mais a loué la défense disciplinée des adversaires désagréables.

Hansi Flick a également trouvé des mots d’appréciation pour le SVW. « Le Werder méritait de porter le point avec eux à Brême », a déclaré l’entraîneur du Bayern, expliquant: « Ils ont bien fait et nous ont laissé peu de place. Surtout là où les choses deviennent dangereuses dans le football. » Défense disciplinée, restreignant l’espace, remplissant des trous – des qualités qui n’étaient pas associées au Werder Brême la saison dernière.

Kohfeldt a réussi à utiliser presque le même matériel de joueur de la saison précédente pour former une équipe adaptée à la Bundesliga. L’avance sur la zone de relégation est confortable après huit jours de match, et le Werder n’a perdu aucun match depuis l’ouverture de la ligue. Cependant, il est également vrai que le 1: 1 à Munich était le cinquième 1: 1 d’affilée.

« Cinq fois 1: 1 est probablement le record le plus ennuyeux de la Bundesliga », a spéculé Kohfeldt à la suite du match lors de la conférence de presse. « Je ne suis pas vraiment fier de ça », a-t-il plaisanté, pour arriver à la conclusion qu’un match nul 1-1 à Munich était plutôt correct – même si trois points auraient été réalistes.

Le fait que la surprise n’ait «que» la taille d’une paume et non d’un poing était dû en particulier à un Munichois de bonne humeur.

FC Bayern Munich: seul nul contre le Werder Brême! Partitions et critiques individuelles des joueurs FCB © imago images / nordphoto 1/16 Après une première mi-temps faible contre le Werder Brême, le FC Bayern n’a pas passé un nul 1-1. Manuel Neuer a même empêché une défaite avec de nombreux défilés brillants. Les scores et les évaluations individuelles des joueurs FCB. © imago images / nordphoto 2/16 MANUEL NEWER: MANUEL NEWER: Au début du match avec un double acte brillant, même si le but de Brême n’aurait pas compté (hors-jeu). Complètement impuissant en concédant un but plus tard, réveillé contre Sargent peu de temps avant la fin. Niveau: 2,5. © imago images / nordphoto 3/16 BENJAMIN PAVARD: Inefficace dans le match en avant, pas toujours confiant sur la défensive. Le Français par ailleurs si fiable avait de bien meilleures apparences dans la robe du Bayern. Niveau 4. © imago images / nordphoto 4/16 JEROME BOATENG: Le meilleur des quatre derniers de Munich. Boateng a remporté 80% de ses tacles et savait plaire avec quelques balles diagonales utiles. Après la pause a empêché le 0-2 contre Rashica. Niveau: 2,5. © imago images / nordphoto 5/16 DAVID ALABA: Il a dû reprendre son ancien poste habituel après 17 minutes. A fait beaucoup de vapeur mais n’a remporté qu’un tiers de ses plaqués. Note: 3,5. © imago images / nordphoto 6/16 LUCAS HERNANDEZ: Il s’est blessé après 17 minutes en se posant sur le dos après un duel. Jusque-là, parfait. Évaluation: Aucune évaluation. © imago images / nordphoto 7/16 JAVI MARTINEZ: En première mi-temps sans mauvaise passe. Ordonné du milieu défensif à la défense centrale, Martinez n’avait pas l’air bien lors du match nul 1-0 contre Sargent. En conséquence, plus stable. Niveau 4. © imago images / nordphoto 8/16 KINGSLEY COMAN: Conduit encore et encore et s’est récompensé pour sa performance engagée avec le but 1-1. Niveau: 2,5. © imago images / nordphoto 9/16 THOMAS MÜLLER: « Radio Müller » a communiqué pendant plus de 90 minutes, mais il n’a pas trop réussi lui-même. Positif: Müller était à nouveau partout. Niveau 4. © imago images / nordphoto 10/16 JAMAL MUSIALA: Osez faire beaucoup lors de ses débuts dans le onze de départ, mais il est souvent resté coincé dans la défense multi-jambes de Brême (16 pertes de balle). A remporté seulement 37% de ses duels et terminé le travail après 63 minutes. Note: 4,5. © imago images / nordphoto 11/16 DOUGLAS COSTA: Avec Coman à l’offensive, le Bavarois le plus visible. De bonnes actions individuelles et un bon coup de barre faisaient partie de ses preuves de travail. Note 3. © imago images / nordphoto 12/16 ROBERT LEWANDOWSKI: Était entre les meilleures mains de l’équipe arrière de Brême cet après-midi. Lewandowski n’a pas mis de piqûres d’aiguille cette fois. Note: 4,5. © imago images / nordphoto 13/16 LEON GORETZKA: Après avoir été remplacé, il était le seul six. Goretzka a fait son travail plus que correctement. J’ai réservé le plus de conquêtes de balle (8) et préparé le 1: 1 avec une croix beurrée. Niveau: 2,5. © imago images / Sven Simon 14/16 LEROY SANE: J’ai presque obtenu un point de buteur, mais Choupo-Moting n’a pas pu améliorer son modèle. Sinon, pas perceptible. Note: 3,5. © imago images / Sven Simon 15/16 SERGE GNABRY: A d’abord eu une pause, mais n’a apporté aucune impulsion révolutionnaire après avoir été remplacé. Niveau 4. © imago images / Sven Simon 16/16 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Presque devenu le héros du jeu, mais l’attaquant a manœuvré une passe dans l’espace arrière de Sane au-dessus du cadre. Niveau 4.

Manuel Neuer se débarrasse du cauchemar de l’Espagne

«Calculé» est devenu un terme éculé dans le football qui est toujours utilisé pour toute coïncidence aléatoire. Dans le cas du match international de Manuel Neuer mardi dernier, cependant, il s’est rencontré une fois pour changer.

Ironiquement, dans le match dans lequel il est devenu le gardien de but avec le plus de matchs pour l’équipe nationale allemande et a finalement relégué la légende de la DFB Sepp Maier à la deuxième place, le joueur de 34 ans a été frappé d’un record. Neuer n’a jamais concédé six buts dans sa carrière, il a rarement été aussi humilié avec son équipe respective.

Une telle honte aurait certainement laissé sa marque sur un gardien de but moyen, mais comme on le sait, Manuel Neuer n’est pas un gardien de but moyen, mais l’un des meilleurs que ce sport ait jamais produit. Cool, presque décontracté, le Gelsenkirchener semblait avoir secoué la débâcle sévillane de ses vêtements.

À la 16e minute, Neuer a paré une fermeture du Sargent précipité, seulement pour repousser la fermeture d’Augustinsson avec un acte encore plus remarquable un clin d’œil plus tard. Peu avant la fin, Sargent a retrouvé son maître à Neuer, qui a pêché une tentative de l’Américain avec un réflexe éclair du court corner (87e).

« Pour moi, Manuel Neuer est le meilleur gardien de but en Allemagne et dans le monde qui ait jamais existé », a anobli Kohfeldt le gardien du FCB et ajouté: « Il l’a montré aujourd’hui. » Il n’y avait rien à ajouter à cela.