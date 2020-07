Reprise du tennis professionnel: ce sont les femmes d’amour à Palerme, autrefois un point chaud de Covid-19 – Tennis

Pour un sport qui permet naturellement la distanciation sociale des joueurs pour la plupart des parties sur le terrain de jeu, il était ironique que le tennis ait fait les gros titres les plus négatifs avant sa reprise à l’ère de la pandémie Covid-19.

Alors que le tennis professionnel fait sa première étape dans le processus de redémarrage après une interruption de quatre mois avec le 31e WTA Palermo Ladies Open à partir de lundi (les qualifications commencent samedi), il cherchera à injecter une positivité indispensable avec une conduite fluide et sûre. de l’événement d’une semaine.

C’est à Oliviero Palma, le directeur du tournoi, qu’il incombe de s’en assurer.

Remettre le tennis sur pied à Palerme, la capitale de la Sicile, n’est pas une mince affaire, d’autant plus que l’Italie était un hotspot Covid-19 en mars et avril. Le nombre total de cas actifs dans le pays a depuis chuté à environ 12 000 de lakhs en avril-mai. Palma avait anticipé cela, n’ayant jamais eu de doute sur le déroulement de son tournoi cette année.

«Lorsque le verrouillage a commencé en mars, j’ai fait quelques calculs en regardant Pékin et Palerme, qui peuvent être considérés comme similaires sous certains aspects. Ce que j’imaginais, c’est que si la courbe à Pékin s’aplatissait après une quarantaine de trois mois, quelque chose de similaire pourrait se produire à Palerme. Ensuite, la diligence de notre peuple a fait le reste, et jusqu’à présent, nous pouvons considérer la Sicile comme étant sans Covid. Je l’ai presque deviné! Palma a déclaré dans une interview par e-mail.

L’optimisme ne peut pas être confondu avec de l’insouciance, car Palma est bien consciente du coût de l’abandon de la garde. La tournée Adria de Novak Djokovic a montré qu’avec une foule de joueurs de haut niveau, dont Djokovic, avait testé Covid-19 positif le mois dernier après que le tournoi d’exhibition des Balkans ait montré peu de respect pour les règles de sécurité et la distance physique. La mésaventure a menacé de perturber la tentative de retour du tennis professionnel, et ses séquelles amènent encore les joueurs à débattre publiquement de la reprise si tôt du Tour.

« Je vois l’Adria Tour comme un échec », a déclaré Palma. «Cela montrait un manque de respect pour tous les sacrifices que beaucoup de gens avaient faits pour protéger la santé de chacun. Cependant, cela a aidé à comprendre qu’à l’heure actuelle, rien ne peut être fait si nous ne respectons pas les règles. Nous redémarrons en toute sécurité et c’est tout ce qui compte. »

Sûr de dire qu’on ne verra pas les joueurs faire la fête à Palerme. Mais on ne sera pas non plus témoin de l’autre extrême – la «bulle bio-sécurisée» du cricket, de la Formule 1, de la MLS et de la NBA. L’Open de Palerme, tout en appliquant les protocoles WTA et les règles de sécurité italiennes, suivra une voie médiane.

Pas de « bulle » stricte

Un tournoi international de la WTA – un échelon sous le plus haut niveau Premier de la WTA – la compétition sur terre battue verra 32 joueurs en simple et 16 doubles du monde entier. Il y aura également 32 qualifiés qui se disputeront quatre places dans le tableau principal.

Selon Palma, chaque joueur, et toutes les personnes entrant en contact avec eux, seront testés à leur arrivée, avant le tournoi et tous les quatre jours. Le premier lot de joueurs est arrivé dimanche à Palerme.

Pour superviser ce processus, le tournoi a formé une équipe anti-Covid dirigée par Antonio Cascio, professeur de maladies infectieuses à l’Université de Palerme. «Il sera aidé par le professeur Francesco Vitale, qui analysera les tests dans le laboratoire de l’université. Les tests seront effectués sur place dans le camping-car du Service de santé du gouvernement sicilien. Fondamentalement, nous aurons le meilleur expert que la Sicile, un pays qui a géré la pandémie avec grand succès, peut fournir », a déclaré Palma.

Tous les joueurs seront logés dans un hôtel voisin, mais contrairement aux joueurs de cricket de la série de tests Angleterre-Antilles, ils peuvent s’aventurer. «Ils resteront tous dans le même hôtel, où les mesures de sécurité les plus strictes sont respectées. S’ils prennent toutes les précautions nécessaires, ils pourraient également faire un tour de la ville s’ils le souhaitent, car le virus y circule à peine. Mais c’est à eux de décider », a déclaré Palma.

Dans le Country Time Club qui accueille le tournoi, quatre courts seront utilisés pour les matchs et 10 pour l’entraînement. Tous les courts, zones et surfaces avec lesquels les joueurs peuvent entrer en contact seront fréquemment désinfectés, a déclaré Palma.

Il n’y aura pas plus de cinq arbitres de ligne (le nombre standard est de sept à neuf) et trois enfants de balle (le nombre standard est de six) en même temps sur le terrain pour un match. Pas les enfants, techniquement, car tous les enfants de balle devront être âgés de plus de 18 ans. S’éloignant de la norme du tennis moderne où les enfants de balle fournissent aux joueurs des serviettes entre les points, les joueurs devront ici gérer leurs propres serviettes ainsi que les boissons et aliments. «Chaque contact doit être évité», a déclaré Palma. «L’objectif est d’éviter tout risque.»

Bienvenue à nouveau, fans

Jusqu’à présent, la plupart des événements se sont déroulés à huis clos. L’Open de Palerme ouvrira les portes de son court central de 1 500 places aux spectateurs, bien que le nombre soit limité à 350. Cela comprend les joueurs, le personnel, les fans et un nombre réduit de photographes et de journalistes.

«Notre mission est de montrer que non seulement nous pouvons revenir à la normale, mais que nous devons le faire. Cependant, pour ce faire, il est obligatoire d’utiliser toutes les précautions que l’on connaît bien à ce stade: distanciation sociale (distance de 1m à la fois sur le côté et avec les autres rangs), masques faciaux, se laver souvent les mains, etc. L’ennemi est toujours là et nous ne pouvons pas être surpris », a déclaré Palma.

L’Open de Palerme de cette année a un tirage inhabituellement riche avec quatre des 20 meilleurs joueurs mondiaux en simple désireux de mettre fin à leur attente pour concourir. La demi-finaliste de Roland Garros 2019, Johanna Konta (14e mondiale), la Croate Petra Martic, 15e, la finaliste de Roland Garros 2019, Marketa Vondrousova, de la République tchèque (18e) et la Grecque Maria Sakkari (20e), seront en la mêlée.

Le tournoi a subi un revers lorsque son plus grand tirage au sort, la n ° 2 mondiale, la Roumaine Simona Halep, s’est retirée ce week-end après la décision de l’Italie d’imposer la quarantaine aux personnes venant de Roumanie et de Bulgarie. Les derniers efforts pour convaincre Halep concernant l’exemption de la règle pour les athlètes professionnels ont été vains, laissant Palma «aigri et profondément déçu».

Cette amertume n’affectera pas le sentiment d’honneur du tournoi et l’excitation de la reprise de la reprise du tennis professionnel au milieu d’une pandémie. «Je ressens un grand sentiment de bonheur de pouvoir accueillir le premier tournoi après le Covid-19 (pause). Je travaille beaucoup et franchement, je n’ai pas le temps d’être nerveux », a déclaré Palma.

