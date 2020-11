Rendre la pilule disponible en vente libre pour lutter contre le faible accès à la contraception, exhortent les experts

Les experts exhortent le NHS à rendre la pilule contraceptive disponible sans ordonnance afin que les femmes aient un meilleur accès à la contraception.Une nouvelle étude publiée par six universitaires dans The Lancet Journal a révélé qu’il y a un avantage significatif pour les femmes et les autres personnes qui prennent le progestatif largement utilisé seulement la pilule (POP) s’ils sont capables de l’obtenir en vente libre dans une pharmacie au lieu d’avoir besoin de voir un médecin généraliste. Dans l’étude, les scientifiques ont émis l’hypothèse que les pharmacies fournissant la pilule comme méthode intermédiaire de contraception aux côtés de la contraception d’urgence, ainsi qu’une invitation à une clinique de santé sexuelle et reproductive, se traduiraient par une utilisation accrue de contraception plus tard sur toute la ligne. Dans un essai croisé randomisé qui a eu lieu dans 29 pharmacies britanniques, parmi les femmes recevant une contraception d’urgence au lévonorgestrel sur une période de deux ans, les femmes âgées de 16 ans ou plus, qui n’utilisaient pas déjà de contraception hormonale, pas sur des médicaments susceptibles d’interférer avec le progestative seule, et disposées à donner leurs coordonnées pour le suivi, ont été invitées à participer.Environ 3,1 millions de femmes britanniques prennent la pilule contraceptive (Photo: Philippe Huguen / AFP? Getty) Dans le groupe d’intervention, les femmes ont reçu une fourniture mensuelle de la pilule progestative seule plus une carte d’accès rapide à une clinique de santé sexuelle et reproductive participante. Dans le groupe témoin, les pharmaciens ont conseillé aux femmes de consulter leur fournisseur de contraceptifs habituel. L’ordre dans lequel chaque pharmacie a fourni l’intervention ou le contrôle a été assigné au hasard à l’aide d’un algorithme informatique.Entre une période de deux ans, ils ont constaté que la proportion de femmes utilisant une contraception efficace était de 20% plus élevée que dans le groupe témoin. Si elle est largement mise en œuvre, les scientifiques pensent que cette pratique pourrait empêcher les grossesses non désirées. L’étude fait écho aux conclusions des rapports publiés par le groupe parlementaire britannique sur la santé sexuelle et reproductive et le Collège royal des obstétriciens et gynécologues qui ont mis en évidence une mise en service fragmentée au Royaume-Uni, entraînant une prestation de soins de santé qui ne répond pas aux besoins des femmes – et un problème qui a été encore exacerbée par la pandémie de Covid-19. Plus d’un tiers des femmes – 37% – n’ont pas accès aux services de contraception dont elles ont besoin. Dans les coulisses, Maxwellia, une société britannique indépendante de changement de médicaments, cherche à reclasser un pilule par le biais de l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA), qui pourrait devenir disponible à l’achat directement dans les pharmacies locales. a déclaré qu’il y avait «une opportunité significative d’élargir le rôle des pharmaciens d’officine dans la fourniture du POP [progestogen-only pill]», Des prescripteurs indépendants et des directives de groupes de patients étant déjà utilisés dans certains domaines.« De telles initiatives sont non seulement bénéfiques pour les femmes et les prestataires de services alternatifs, mais les données montrent qu’elles peuvent encourager l’utilisation de la contraception et, par conséquent, contribuer à réduire Les femmes et les autres personnes qui prennent la pilule ont salué le déploiement de la pilule en pharmacie, mais disent que c’est un facteur dans un grand nombre de problèmes d’accès à la contraception. Connie Muir, 25 ans, a a pris la pilule pendant huit ans, mais a décidé de passer à un DIU en raison des sautes d’humeur extrêmes qu’elle a subies. Elle a dit que pouvoir simplement «aller dans une pharmacie aurait été beaucoup plus facile». «Je n’ai pas pu obtenir de rendez-vous chez le médecin pendant un certain temps ou si j’étais trop occupée pour aller chez le médecin pour obtenir une nouvelle prescription, cela m’a amené, moi et mes amis, à partager parfois les excédents que nous avions entre eux», a basé la femme à Londres a dit i. «Je détestais le fait que vous deviez aller et prendre un rendez-vous de médecin précieux juste pour cela, surtout quand j’avais le même depuis des années. Les femmes échangent des packs de pilules et prennent du temps sans travail pour obtenir la contraception dont elles ont besoin – en plus de se voir proposer différentes marques qui peuvent interférer avec leur santé mentale (Peter Dazeley / Getty Images) «Il serait bien de l’avoir disponible dans une pharmacie, en particulier pour ceux comme les parents isolés ou ceux qui occupent deux emplois qui auraient du mal à se rendre chez les médecins juste pour un rendez-vous », a-t-elle ajouté. D’autres, comme Scarlett Martin, 22 ans, disent que pour que les femmes aient un meilleur accès à la contraception, de meilleures options doivent être sur la table, avec plus de progrès et d’investissements dans les contraceptifs masculins. «Ce serait bien si la contraception n’était pas «Ce n’est pas seulement un problème de« filles », car il devrait s’agir d’une rue à double sens», a déclaré le responsable de compte du Buckinghamshire, qui a pris la pilule pendant huit ans. «Ce qui me dérange le plus à propos de la contraception, c’est qu’il y a eu de nombreuses façons qui modifient le corps des femmes pour arrêter leur fertilité afin qu’elles puissent avoir des rapports sexuels protégés, mais il n’en va pas de même pour les hommes», Lucy Harley, 28 ans. McKeown, qui a pris la pilule pendant cinq ans, a ajouté. Pour Emma Lowe, le manque d’informations sur les effets secondaires de la pilule contraceptive – et les expériences sexistes chez les médecins – ont causé plus de tort que le manque de disponibilité du produit. au cours des quatre dernières années, malgré les demandes et les problèmes continus, j’ai fait ma tension artérielle dans la salle d’attente de la réception, je n’ai jamais pu parler à un professionnel de la santé d’options alternatives ou vérifier mes humeurs et mon poids fluctuants », le 31 ans -old dit. «J’ai compris que j’avais l’impression que toutes les hormones pouvaient vraiment avoir un impact sur mon système et que personne n’en aurait la moindre idée. J’ai eu, au fil des ans, des chocs avec des médecins. « Qu’est-ce que vos amis prennent, aimeriez-vous essayer ça », m’a-t-on dit, ou quand une pilule a complètement arrêté mes règles, un médecin a invité l’idée que ce serait une « pause bienvenue » de mon temps de la mois », a-t-elle ajouté. J’ai contacté NHS England pour commenter.

