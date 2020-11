Rencontrez Ziggy Blu Ross: Ashlee Simpson accouche!

2020-10-31 21:00:12

Ashlee Simpson a donné naissance à un petit garçon, qu’elle et son mari Evan Ross ont nommé Ziggy Blu Ross.

Ashlee Simpson a donné naissance à un petit garçon.

La chanteuse de 36 ans a accueilli son deuxième enfant avec son mari Evan Ross, un petit garçon qu’ils ont choisi de nommer Ziggy Blu Ross.

Annonçant la naissance de son fils sur Instagram samedi (31.10.20), Ashlee a écrit: «29/10/2020 Ziggy Blu Ross. Notre gentil garçon est arrivé! Je suis au-dessus de la LUNE, nous sommes tellement bénis! (sic) »

Et dans son propre message, Evan a ajouté: «Notre fils est arrivé! Je suis au paradis! (sic) »

Ashlee et Evan ont déjà ensemble une fille de cinq ans, Jagger, tandis que le hitmaker de « Boyfriend » a également un fils de 12 ans, Bronx, avec son ex-mari Pete Wentz.

Le couple a annoncé qu’il attendait un petit garçon en mai de cette année, quand ils ont posté une jolie vidéo sur Instagram, qui les voyait trancher dans un gâteau rempli de paillettes bleues avec l’aide de Bronx et Jagger.

Dans le clip, Ashlee a dit à ses enfants: « On y va, vous voulez tous m’aider? »

Ils ont ensuite tous placé leurs mains sur celles d’Ashlee alors qu’elle utilisait un couteau pour ouvrir le gâteau.

Et en voyant les décorations bleues sortir du four, Ashlee a crié de joie avec enthousiasme: « C’est un garçon! »

Le mois avant la révélation de leur sexe, le couple avait confirmé sa grossesse.

Dans un autre article sur les réseaux sociaux, Ashlee a également révélé qu’elle et son conjoint soutiennent l’organisation caritative March of Dimes et leur fonds d’intervention et de soutien COVID19 pour maman et bébé pour aider à soulager les femmes enceintes pendant la pandémie de coronavirus en cours.

Elle a écrit: « Nous sommes enceintes et nous sommes ravis de le partager avec tout le monde. Bébé # 3 Merci @clearblue #clearbluepartner #clearblueconfirmed

«Pendant cette période sans précédent, nous savons que les femmes enceintes peuvent être soumises à un plus grand stress, c’est pourquoi nous soutenons @marchofdimes Mom and Baby # COVID19 Intervention and Support Fund. Consultez leur page Instagram pour voir comment elles aident les mères et les bébés à obtenir les soins. ils ont besoin maintenant et dans le futur. (sic) «

Mots clés: Ashlee Simpson, Evan Ross, Pete Wentz, retour à l’alimentation