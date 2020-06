Redémarrage de la Super League en attente

Le joueur d’équipe Marko Arnautovic devra attendre le retour sur le terrain. La Super League chinoise a reporté sa saison indéfiniment en raison de la pandémie corona. Comme l’a expliqué vendredi le virologue Zhang Wenhong à la télévision d’Etat chinoise, la récente épidémie de Covid 19 à Pékin signifie qu’il n’y a toujours pas de fin à la pause de jeu en vue.

Comme l’a noté Zhang, la Chine aurait choisi une approche plus prudente que l’Europe. « Les pays européens ont pris la décision de commencer (les ligues) parce qu’ils pensent que s’ils ont le virus corona sous contrôle et que le système médical fonctionne bien, tout ira bien », a déclaré le médecin.

En Chine, cependant, l’objectif est de ramener les cas à zéro. Par conséquent, on est beaucoup plus prudent et pense donc que cela prend plus de temps.

La Super League devrait commencer en février. Jusqu’à récemment, le redémarrage était prévu pour juillet. À Pékin, cependant, plus de 180 nouvelles infections par le virus ont été détectées en une semaine.