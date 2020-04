Realme Narzo Series 21 avril Lancement en Inde reporté jusqu’à nouvel ordre

En raison de la dernière annonce du gouvernement concernant la suspension du commerce électronique pour les articles non essentiels. Realme a reporté le lancement de son prochain smartphone de la série Narzo en Inde jusqu’à nouvel ordre. Realme SEO Madhav Sheth, a annoncé aujourd’hui via son compte Twitter officiel que « en raison des dernières nouvelles du gouvernement suspendant le commerce électronique pour des produits non essentiels, nous reportons le lancement jusqu’à nouvel ordre ».

Les gars, je sais que vous attendiez tous avec impatience #realmeNarzo Cependant, en raison des dernières nouvelles du gouvernement suspendant le commerce électronique pour des produits non essentiels, nous reportons le lancement jusqu’à nouvel ordre.

Que le pouvoir de Narzo soit avec vous. pic.twitter.com/8QuSdnNojq – Madhav @home (@ MadhavSheth1) 20 avril 2020

Je tiens à vous rappeler que la série Realme Narzo devait être lancée le 26 mars. Mais en raison de la situation actuelle du COVID-19 dans le pays. Realme a reporté le lancement de la série Narzo du 26 mars au 21 avril.

Maintenant, dans une nouvelle note, Realme a annoncé de reporter à nouveau la série Realme Narzo dans le pays. Notamment, avant cela, les sociétés de commerce électronique étaient autorisées à accepter des commandes d’articles non essentiels pendant le verrouillage à l’échelle nationale.

Mais depuis que le verrouillage a été prolongé du 14 avril au 3 mai. Le gouvernement indien a fait hier une nouvelle annonce prorogeant l’interdiction de vente de produits non essentiels par le biais des entreprises de commerce électronique. Maintenant, il n’y a pas de date de lancement spécifiée pour la série Realme Narzo de la société.

#IndiaFightsCorona

La fourniture de biens non essentiels par les sociétés de commerce électronique restera interdite pendant # Lockdown2 combattre #COVID19. pic.twitter.com/6Jdvuzw6VJ – Porte-parole, ministère de l’intérieur (@PIBHomeAffairs) 19 avril 2020

Nous vous tiendrons au courant lorsque la nouvelle date de lancement du Realme Narzo sera annoncée.