Rapide et furieux 9 – nouvelle date de sortie, dernières nouvelles

La série de films Fast and Furious (également connue sous le nom de saga rapide) a toujours réussi à convaincre le public avec ses cascades remplies d’action. F9 est le neuvième opus de la série. Les films se sont principalement concentrés sur les espions, les cambriolages et les courses de rue illégales. Depuis la première partie de 2001, la franchise a réussi à gagner de plus en plus d’audience avec ses cascades et scènes d’action high-fi.

En 2015, la série de films a également été classée comme la neuvième série de films la plus rentable de tous les temps avec un brut combiné de 5 milliards de dollars à travers le monde. Universal Pictures a distribué la franchise de films. F9 va être le neuvième volet de la série et le dixième film sorti dans l’ensemble.

Date de sortie F9

La date de sortie du neuvième épisode de la série a également été finalisée. La sortie du film est prévue pour 2020. Cependant, en raison de la pandémie COVID-19, la date de sortie du film a été reportée à 2021. Le film sortira désormais le 2 avril 2021 aux États-Unis.

Rapides et furieux 9 lancers

Le film est réalisé et coproduit par Justin Lin et est écrit par Daniel Casey. La société de production pour le neuvième volet du film original et un film de course.

Le casting du film a également été décidé

Vin Diesel reviendra comme Dominic Toretto, Michelle Rodriguez comme Letty Ortiz, Tyrese Gibson comme Roman Pearce, Chris ‘Ludacris’ Bridges comme Tej Parker, John Cena comme Jakob Toretto, Jordana Brewster comme Mia Toretto, Nathalie Emmanuel comme Ramsey, Sung Kang comme Han Lue, Helen Mirren et Charlize Theron en tant que Cipher dans les rôles principaux.Le dixième épisode du film est également en cours de production. La date de sortie de f10 a également été décidée. Cependant, les fans devront attendre un peu plus longtemps pour regarder la f9 dans les salles.

Jusque-là, continuez à lire www.worldtoptrend.com pour plus de mises à jour liées aux émissions de télévision, les derniers films et bien plus encore.

Restez en sécurité, restez à jour.

