Racisme aux États-Unis : Donald Trump défend le drapeau confédéré

C’est une affaire qui a fait beaucoup de bruit aux États-Unis, car cette fois-ci c’est la Nascar qui a été sous les feux des projecteurs.

En effet, le président américain Donald Trump s’est attaqué à Nascar en raison de l’interdiction des drapeaux confédérés. Il a également exigé de Bubba Wallace, le seul pilote noir, des excuses pour avoir insinué qu’il était victime de menace raciste.

Mais pourquoi interdire les drapeaux confédérés ?

En fait, la raison est qu’il s’agit d’une décision prise par la Nascar suite à un évènement qui s’est produit le mois dernier à la veille de la course de Nascar prévue sur le circuit de Talladega, dans l’Alabama.

Pour revenir sur les faits, la veille de cette course, un nœud coulant avait été découvert au-dessus de la voiture du pilote de 26 ans Bubba Wallace, qui est le seul pilote noir de la ligue comme indiqué plus haut. Suite à cela, une enquête a été ouverte par le FBI qui a alors démontré qu’il s’agissait juste d’une corde qui y était déjà présente avant qu’il n’arrive.

Cependant, cette affaire a tout de même secoué le monde de la Nascar et pour soutenir Bubba Wallace, tous les autres pilotes de la ligue ont décidé d’escorter sa voiture sur la grille de départ.

Quant à la direction de la Nascar, ils ont pris la décision d’interdire les drapeaux confédérés durant les courses. Bubba Wallace s’est justement exprimé sur ce point en disant : « Personne ne devrait se sentir mal à l’aise quand ils viennent à une course de Nascar. Cela commence avec les drapeaux confédérés. Sortez-les de là. Il n’y a pas de place pour eux ».

Toutefois, cette décision n’a pas plu à tout le monde, et certains fans de Nascar ont protesté contre cette interdiction en paradant et en brandissant des drapeaux confédérés géants avant la course sur le circuit de Talladega

Le point de vue de Donald Trump

Le président américain a également été secoué par cette affaire, mais de son côté, il défend le drapeau confédéré. Et il l’a bien montré dans un tweet publié ce lundi en déclarant : « Bubba Wallace a-t-il présenté ses excuses à tous ces grands pilotes et employés de NASCAR qui l’ont aidé, se sont placés à ses côtés, et étaient prêts à tout sacrifier pour lui, tout ça pour découvrir que tout le truc était un autre CANULAR ? Ça et la décision sur le Drapeau ont causé les plus basses audiences DE L’HISTOIRE ! »

De plus, le même drapeau a également été retiré récemment de l’emblème officiel du Mississippi pour les mêmes raisons. Cependant, Donald Trump s’oppose totalement à ce genre de décisions, puisqu’il la compare à un changement de nom de bases militaires portant ceux de généraux confédérés.

Ainsi, il a donné un discours vendredi dernier au Mont Rushmore à la veille de la fête nationale américaine en disant : « Contre toute loi de la société et de la nature, l’école apprend à nos enfants à détester notre propre pays et à croire que les hommes et les femmes qui l’ont construit n’étaient pas des héros, mais des méchants. La vision radicale de l’histoire américaine est un tissu de mensonges, toute perspective est retirée, toute vertu est obscurcie, toute motivation est tordue, tout fait est déformé et tout défaut est exagéré jusqu’à ce que l’histoire soit expurgée et le tableau est défiguré jusqu’à ne plus être reconnaissable » et il a rajouté : « Si vous ne parlez pas leur langue, n’appliquez pas leurs rituels, ne récitez pas leurs mantras et ne suivez pas leurs commandements, vous serez censuré, banni, interdit, persécuté et puni ».