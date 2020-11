Rachel Maddow de MSNBC en quarantaine après une éventuelle exposition au COVID

Rachel Maddow sera mise en quarantaine après avoir été en contact étroit avec une personne qui a été testée positive au COVID-19, a déclaré vendredi l’hôte de MSNBC.

«J’ai eu un test de contact étroit positif pour COVID – J’ai testé négatif jusqu’à présent, mais je serai à la maison en quarantaine jusqu’à ce que je puisse être de retour au travail en toute sécurité sans mettre personne en danger», Maddow, qui n’a pas identifié qui le «contact étroit» a été dit dans un communiqué.

En raison de sa quarantaine, Maddow sautera la couverture électorale de vendredi, mais a déclaré que Nicolle Wallace, Joy Reid, Brian Williams et Steve Kornacki de MSNBC continueraient la couverture en son absence.

Lisez aussi: Réseaux coupés, CNN qualifie Trump de « pathétique » après un discours affirmant à tort qu’il a été trompé

« À bientôt! Souhaitant à tous patience et calme; Puissent ces temps remarquables faire ressortir le meilleur de nous tous », a ajouté Maddow.

Un porte-parole de MSNBC n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de TheWrap.

À la fin du mois dernier, le président de Fox News, Jay Wallace, et quatre présentateurs en ondes – Bret Baier, Martha MacCallum, Dana Perino et Juan Williams – ont également mis en quarantaine après une éventuelle exposition au COVID-19, a rapporté le New York Times. Depuis lors, Baier et MacCallum sont apparus ensemble dans le studio du réseau pour ancrer la couverture électorale de Fox News toute la semaine.