Qui est Dascha Polanco et pourquoi est-elle «annulée»? Les comparaisons Twitter d’Eva Longoria expliquées! – .

Alors qu’Eva Longoria fait face à des réactions négatives pour ses commentaires sur MSNBC, que certains utilisateurs de Twitter ont surnommés «anti-Black», les téléspectateurs ont comparé la situation à celle de Dascha Polanco récemment. Qu’est-ce que Polanco a dit exactement?

En parlant sur MSNBC, certains des commentaires d’Eva Longoria sur les électrices noires et latines ont été perçus négativement comme abattant les femmes noires.

Certains téléspectateurs ont été très déçus par ce qu’ils percevaient comme une autre célébrité avec des opinions «anti-noires» et ont fait des comparaisons avec Dascha Polanco et Gina Rodriguez. Alors, d’où viennent les comparaisons?

Qui est Dascha Polanco?

L’actrice a 37 ans et est surtout connue pour son rôle de Daya dans Orange is the New Black. Elle a également eu des rôles notables dans des films comme The Irishman et Joy.

Née en République dominicaine, Dascha Polanco a déménagé aux États-Unis à un jeune âge et s’identifie comme Afro-Latina. Elle a une fille et un fils, et sa fille a même joué la version plus jeune de son personnage dans Orange is the New Black.

Les comparaisons d’Eva Longoria sur Twitter ne sont pas la première fois que Polanco se retrouve dans des discours prétendument anti-noirs sur Twitter.

Le gif qu’elle a tweeté après l’élection

En réponse à la découverte que Joe Biden avait remporté l’élection, Dascha a tweeté le 7 novembre en disant: «C’est mon humeur en ce moment !!!! @kamalaharris @joebiden # JOEBIDEN2020 #KamalaHarrisVP »aux côtés d’un gif d’une femme africaine seins nus en costume traditionnel dansant.

Le tweet est maintenant supprimé, mais de nombreux utilisateurs ont estimé que le gif était inapproprié car la femme qui s’y trouvait était vêtue de vêtements tribaux et exécutait une danse traditionnelle.

« Dascha Polanco doit supprimer son homme de tweet », a tweeté un utilisateur.

En juillet, Dascha a également suscité des réactions négatives à un commentaire Twitter sur les nominations aux Emmy Awards.

L’acteur John Leguizamo a d’abord tweeté en disant: «Pourquoi ne pouvons-nous pas Latinx avoir une part du gâteau? Nous sommes le plus grand groupe ethnique d’Amérique et nous manquons comme si nous n’existions pas! avec un lien vers un article du LA Times sur le manque de représentation latino parmi les nominés.

Polanco a répondu au tweet avec: «Si c’est (sic) seulement nous en parlons, personne ne s’en soucie. C’est le silence de ceux qui luttent pour l’égalité mais seulement pour leur égalité. Diversité mais suffisamment diversifiée pour vous inclure Cette mentalité de «Tant que je vais bien; Je ne vois rien du tout. »

De nombreux utilisateurs ont pensé que son tweet était destiné aux Noirs en se référant à «ceux qui luttent pour l’égalité».

Cependant, Dascha a plus tard claqué avec un tweet de suivi:

Les gars quand je parle de CEUX, je parle du ppl dans les positions du pouvoir, décideur Je suis un grand partisan de l’inclusion OUI Enfin, nous voyons le changement. C’est la lueur d’espoir et je le célèbre. PARLEZ-EN tout le temps… bts est là où il faut commencer. ❤️ – Dascha Polanco (@SheIsDash) 29 juillet 2020

Après son deuxième tweet, l’actrice aurait publié une vidéo supprimée depuis sur son Instagram en disant:

«Cela ne faisait pas de l’ombre à notre communauté noire. La noirceur est dans mon ADN en tant que dominicain, en tant qu’afro-latina, dans son ensemble. Ce à quoi je fais référence, c’est que nous ne pouvons pas rester assis ici et dire que nous sommes snobés et que nous écrivons ces articles et toutes ces sortes de choses alors que nous ne faisons pas nous-mêmes notre diligence raisonnable pour créer le travail, pour créer des opportunités.

