Qui devrait jouer les nouveaux fantastiques quatre dans l’univers cinématographique Marvel, selon CinemaBlend

Les Runner-Ups

De toutes les courses, la course The Human Torch était certainement la plus proche, et compte tenu du talent qui a été nominé, ce n’est pas surprenant. Entre clair de lune, Quand ils nous voient et M. Mercedes, Jharrel Jérôme a montré d’énormes côtelettes d’acteur. Compte tenu de son pouvoir d’étoile, Zac Efron va inévitablement avoir un rôle de super-héros, ce n’est qu’une question de temps. Entre Kingsman, Eddie l’aigle et Rocketman, Taron Egerton est devenue l’une des jeunes stars incontournables de l’industrie. Et Riz Ahmed, ne cesse de nous impressionner de plus en plus à chaque performance, dans des films comme Quatre Lions, Somnambule, Les frères Sisters, et Son de métal. Mais ils se sont tous classés derrière notre premier choix pour le rôle.