Quelles marques de téléviseurs proposent Android TV? Et pourquoi devriez-vous les acheter?

Qu’est-ce qu’Android TV?

Android TV est la propre plate-forme Smart TV de Google qui agit comme un espace pour vous aider à découvrir le contenu que vous aimez, que ce soit via vos plateformes d’abonnement préférées comme Netflix, Amazon Prime Video, Disney + et d’autres, ou via votre propre collection de médias personnels via un logiciel Media Center comme celui de Plex.

Mais contrairement au système mobile, Android TV n’utilise pas le même design. Au lieu d’une page pleine d’applications parmi lesquelles choisir, l’affichage est similaire à celui de Netflix. En rangées, vous obtiendrez une liste de vos applications en haut, puis en dessous d’une rangée de recommandations sur ce qu’il faut regarder ensuite, et en dessous de ces recommandations sur Netflix spécifiquement et ainsi de suite.

Quelles marques de téléviseurs proposent Android TV?

Android TV ne peut pas être simplement téléchargé à partir d’un App Store, car il s’agit d’un système d’exploitation et est plutôt préinstallé sur un téléviseur. Mais quelles marques proposent ce service? Voici toutes les marques fournies avec Android TV préinstallées:

Sony

Bauhn

Blaupunkt

Eko

Kogan

Linsar

Polaroïd

Évidemment, Polaroid n’est pas seulement dans le domaine de la fabrication de caméras!

Seiki

Skyworth

Soniq

TCL

Il existe d’autres services qui proposent Android TV qui ne sont pas des téléviseurs: