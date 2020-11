Quelle heure est l’annonce de Boris Johnson aujourd’hui? Comment regarder le discours de verrouillage du Premier ministre aux Communes en direct

Samedi soir, Boris Johnson s’est adressé à la nation pour annoncer un verrouillage d’un mois en Angleterre jusqu’au début du mois de décembre. Cette décision est un revirement spectaculaire après que les ministres aient passé des semaines à résister à la perspective d’un «disjoncteur» ou d’un verrouillage à court terme, qui, selon eux, ruinerait l’économie, et ont insisté sur le fait qu’ils étaient attachés à l’approche régionale à trois niveaux introduite plus tôt ce mois-ci Cependant, les cas de Covid-19 ont fortement augmenté dans le pays et dimanche, 23254 personnes supplémentaires ont été testées positives pour le virus, tandis que 162 décès ont été signalés.Le bulletin d’information politique a coupé le bruit M. Johnson s’adressera lundi à la Chambre des Commons sur le verrouillage. Voici ce que vous devez savoir sur son discours: à quelle heure est l’annonce de Boris Johnson? Le Premier ministre Boris Johnson regarde le conseiller scientifique en chef Sir Patrick Vallance lors d’une conférence de presse à Downing Street (Photo: Alberto Pezzali-Pool / Getty Images) Le Premier ministre devrait utiliser une déclaration à la Chambre des communes lundi à 15 h 30 pour dire qu’il n’y a «pas d’autre choix» que d’imposer quatre semaines de restrictions strictes dans toute l’Angleterre. M. Johnson avertira que les décès de coronavirus au cours de l’hiver pourraient être deux fois plus élevés que lors de la première vague de la pandémie lorsqu’il présentera les plans d’un deuxième verrouillage national aux députés.Il s’adressera également à la conférence de la Confédération de l’industrie britannique au milieu des critiques des chefs d’entreprise Comment puis-je regarder le discours de verrouillage de Boris Johnson à la Chambre des communes? Vous pourrez regarder son annonce en direct sur BBC News et Sky News à la télévision, et vous pouvez regarder en ligne via BBC iPlayer ici, tandis que Sky News a un flux YouTube en direct ici. Que dira M. Johnson? On s’attend à ce que M. Johnson déclare: «Les modèles de nos scientifiques suggèrent qu’à moins d’agir maintenant, nous pourrions voir des décès au cours de l’hiver qui sont deux fois plus mauvais ou plus par rapport à la première vague.» Face à ces derniers chiffres, il n’y a pas d’alternative mais de prendre de nouvelles mesures au niveau national. «Je sais que certains députés pensent que nous aurions dû prendre cette décision plus tôt, mais je pense qu’il était juste d’essayer toutes les options possibles pour maîtriser ce virus au niveau local, avec Une action locale et un leadership local fort. »Le discours intervient au milieu de la confusion sur la question de savoir si les mesures pourraient être prolongées au-delà du 2 décembre, après que Michael Gove a admis qu’elles pourraient devoir être en place plus longtemps. pour alléger »les restrictions et revenir au système à plusieurs niveaux le 2 décembre. Quelles sont les nouvelles restrictions? Les restrictions à venir, qui entreront en vigueur le jeudi 5 décembre, verront les pubs, bars, restaurants et commerces non essentiels fermés pendant quatre semaines, mais les écoles, les collèges et les crèches resteront ouverts. Les gens seront également autorisés à faire de l’exercice et à socialiser. dans les espaces publics extérieurs avec leur ménage ou une autre personne.Un sondage instantané réalisé par YouGov a suggéré que 72% des personnes en Angleterre soutiennent le plan de retour au verrouillage, avec seulement 23% s’y opposant.Les députés débattront et voteront sur les nouvelles mesures mercredi, avec plusieurs conservateurs susceptibles de se rebeller contre le gouvernement.

