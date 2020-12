Que signifient les nouvelles restrictions de verrouillage sur l’alcool dans les pubs et quand ils commencent

Les pubs, bars, restaurants et cafés du Pays de Galles seront obligés de cesser de vendre de l’alcool cette semaine dans le cadre d’une nouvelle série de restrictions introduites avant Noël, a déclaré le Premier ministre Mark Drakeford. L’annonce intervient trois semaines seulement après la fin des 17- Le premier ministre a déclaré que le taux d’incidence sur sept jours au Pays de Galles avait été enregistré à 187 cas par jour, et au milieu d’une autre augmentation des cas de coronavirus, en particulier chez les moins de 25 ans dans 17 des 22 autorités locales du pays. 100 000 personnes vendredi, mais ce chiffre était passé à près de 201 cas pour 100 000 personnes lundi. Voici ce que vous devez savoir sur les nouvelles restrictions relatives aux coronavirus au Pays de Galles: quelles sont les nouvelles règles de Covid-19? Des décorations de Noël apparaissent sur les magasins à leur réouverture à Cardiff, car les restrictions sont assouplies après un verrouillage de deux semaines « coupe-feu » à travers le Pays de Galles. (Photo: Ben Birchall / PA) Les nouvelles restrictions entreront en vigueur à partir de 18h le vendredi 4 décembre.Les pubs, bars, restaurants et cafés devront fermer leurs portes avant 18h et ne pourront proposer des plats à emporter qu’après cette heure. ne pourra plus servir d’alcool à aucun moment de la journée. Les cinémas, les pistes de bowling, les salles de bingo, les zones de soft-play, les casinos, les musées, les galeries et les sites patrimoniaux, ainsi que les autres lieux de divertissement intérieurs seront contraints de fermer leurs portes – mais les attractions extérieures ne seront pas affectées. 17 décembre.Mr Drakeford a déclaré lors de la conférence de presse du gouvernement gallois: «Les mesures que nous prenons sont basées sur ce que le groupe d’experts britannique Sage nous dit avoir mieux fonctionné ailleurs.» À partir de 18 heures vendredi, nos mesures nationales seront modifiées pour introduire de nouvelles restrictions pour l’hospitalité et les divertissements intérieurs. «Les pubs, bars, restaurants et cafés devront fermer à 18 h et ne seront pas autorisés à servir de l’alcool. Après 18 heures, ils ne pourront proposer que des services à emporter. » Nous fournissons 340 millions de livres supplémentaires pour soutenir les entreprises touchées par des restrictions plus strictes contre les coronavirus, ce qui fournira un soutien direct au secteur des loisirs, du tourisme et de l’hôtellerie, ce qui soutiendra des dizaines de milliers d’entreprises et aidera à protéger beaucoup plus d’emplois et de moyens de subsistance. pic.twitter.com/zFfo7oP9HZ— Gouvernement gallois (@WelshGovernment) 30 novembre 2020 Le Premier ministre a appelé les gens à ne pas voyager du Pays de Galles vers les régions d’Angleterre où les pubs et les restaurants seraient ouverts. Il a dit: «Observez les règles là où vous vivez; n’essayez pas de jouer avec les règles. »M. Drakeford a exprimé sa gratitude pour le respect par l’industrie hôtelière des mesures de verrouillage, et a admis que les nouvelles restrictions seraient« difficiles »car elles surviennent à une période de l’année si chargée. Cependant, il a déclaré que le gouvernement gallois «fournira le paquet d’aide financière le plus généreux au Royaume-Uni» aux entreprises touchées par les nouvelles restrictions. Il comprendra un fonds pour les entreprises de restrictions de 160 millions de livres sterling pour permettre à environ 60000 entreprises d’hôtellerie, de tourisme et de loisirs qui paient des tarifs non nationaux (NDR) d’accéder à des subventions allant jusqu’à 5000 £. Un total de 180 millions de livres sterling sera également disponible auprès de l’Economic Programme de subvention du Fonds pour la résilience permettant aux petites et moyennes entreprises éligibles de recevoir jusqu’à 100 000 £, tandis que les grandes entreprises galloises pourraient recevoir jusqu’à 150 000 £. Pourquoi les règles sont-elles introduites? Le premier ministre du Pays de Galles Mark Drakeford (Photo: Matthew Horwood / Getty Images) Le premier ministre gallois a déclaré que Covid-19 se répandait «incroyablement rapidement» à travers le pays et que les gains réalisés lors de son verrouillage «coupe-feu» s’érodaient. M. Drakeford a déclaré lors d’une conférence de presse à Cardiff que les conseillers scientifiques et médicaux pensaient que si de nouvelles restrictions n’étaient pas mises en place, le nombre de personnes hospitalisées au Pays de Galles avec Covid-19 pourrait atteindre 2200 personnes d’ici le 12 janvier. perdent la vie pendant la période hivernale, a-t-il déclaré. À la fin de la semaine dernière, le nombre de R était estimé à 1,4 et le NHS au Pays de Galles a été décrit par le gouvernement comme étant sous «pression soutenue», avec plus de 1700 Cependant, les mesures d’hospitalité plus strictes ont été critiquées par le ministre fantôme de la Santé Andrew RT Davies, qui a déclaré que c’était un «coup de marteau» pour de nombreux moyens de subsistance et entreprises à travers le Pays de Galles. D’autres mesures nationales, telles que les bulles domestiques, resteront les mêmes après vendredi, ainsi que le nombre de personnes pouvant se réunir en public à l’intérieur ou à l’extérieur. Les restrictions seront officiellement revues d’ici le 17 décembre, puis toutes les trois semaines.

